Агент Салаха рассказал, где игрок может продолжить карьеру

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Агент нападающего сборной Египта по футболу Мохамеда Салаха Рами Аббас заявил, что его клиент либо останется в английском "Ливерпуле", либо продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. После этого футболист пропустил матч Лиги чемпионов с итальянским "Интером" (1:0) и не попадал в стартовый состав мерсисайдцев в период с 30 ноября по 13 декабря. Позже его одноклубник Кертис Джонс сообщил, что египтянин извинился перед партнерами. Контракт Салаха рассчитан до 2027 года.
Турецкие СМИ сообщили, что "Фенербахче" предпринял попытку приобрести египтянина, однако агент футболиста сообщил, что переезд в Турцию не входит в его планы.
"Он либо останется в "Ливерпуле", либо перейдет в Саудовскую Аравию", - цитирует Аббаса Sabah.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. Вместе с "красными" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 421 матче за клуб.