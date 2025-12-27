Рейтинг@Mail.ru
Агент Салаха рассказал, где игрок может продолжить карьеру - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Футбол
 
01:59 27.12.2025
Агент Салаха рассказал, где игрок может продолжить карьеру
Агент нападающего сборной Египта по футболу Мохамеда Салаха Рами Аббас заявил, что его клиент либо останется в английском "Ливерпуле", либо продолжит карьеру в... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
https://ria.ru/20251225/apl-2064737051.html
спорт, египет, саудовская аравия, турция, кертис джонс, ливерпуль, интер, фенербахче, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Египет, Саудовская Аравия, Турция, Кертис Джонс, Ливерпуль, Интер, Фенербахче, Лига чемпионов УЕФА
Агент Салаха рассказал, где игрок может продолжить карьеру

Агент Аббас: Салах либо останется в "Ливерпуле", либо уйдет в Саудовскую Аравию

© Соцсети футболистаМохамед Салах
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Соцсети футболиста
Мохамед Салах. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Агент нападающего сборной Египта по футболу Мохамеда Салаха Рами Аббас заявил, что его клиент либо останется в английском "Ливерпуле", либо продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. После этого футболист пропустил матч Лиги чемпионов с итальянским "Интером" (1:0) и не попадал в стартовый состав мерсисайдцев в период с 30 ноября по 13 декабря. Позже его одноклубник Кертис Джонс сообщил, что египтянин извинился перед партнерами. Контракт Салаха рассчитан до 2027 года.
Турецкие СМИ сообщили, что "Фенербахче" предпринял попытку приобрести египтянина, однако агент футболиста сообщил, что переезд в Турцию не входит в его планы.
"Он либо останется в "Ливерпуле", либо перейдет в Саудовскую Аравию", - цитирует Аббаса Sabah.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. Вместе с "красными" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 421 матче за клуб.
ФутболСпортЕгипетСаудовская АравияТурцияКертис ДжонсЛиверпульИнтерФенербахчеЛига чемпионов 2025-2026
 
