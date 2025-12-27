Рейтинг@Mail.ru
"Астон Вилла" повторила рекорд клуба по числу побед подряд, обыграв "Челси" - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:31 27.12.2025 (обновлено: 04:44 28.12.2025)
"Астон Вилла" повторила рекорд клуба по числу побед подряд, обыграв "Челси"
"Астон Вилла" повторила рекорд клуба по числу побед подряд, обыграв "Челси" - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Астон Вилла" повторила рекорд клуба по числу побед подряд, обыграв "Челси"
Бирмингемская "Астон Вилла" обыграла лондонский "Челси" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
спорт, унаи эмери, английская премьер-лига (апл), олли уоткинс, астон вилла, челси
Футбол, Спорт, Унаи Эмери, Английская премьер-лига (АПЛ), Олли Уоткинс, Астон Вилла, Челси
"Астон Вилла" повторила рекорд клуба по числу побед подряд, обыграв "Челси"

"Астон Вилла" обыграла "Челси", повторив рекорд 1914 года по числу побед подряд

© Getty Images / Vince Mignott/MB MediaЭпизод матча "Челси" - "Астон Вилла"
Эпизод матча Челси - Астон Вилла - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Getty Images / Vince Mignott/MB Media
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бирмингемская "Астон Вилла" обыграла лондонский "Челси" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе "Астон Виллы" дубль оформил Олли Уоткинс (63-я, 84-я минуты). У "Челси" отличился Жоао Педро (37).
Английская премьер-лига (АПЛ)
27 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Челси
1 : 2
Астон Вилла
37‎’‎ • Жуан Педру
(Рис Джеймс)
63‎’‎ • Олли Уоткинс
84‎’‎ • Олли Уоткинс
(Юри Тилеманс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Астон Вилла" продлила победную серию в Английской премьер-лиге (АПЛ) до восьми игр и занимает третье место в турнирной таблице, набрав 39 очков. "Челси" с 29 баллами идет пятым.
Серия побед команды Унаи Эмери в различных турнирах достигла 11 матчей, что стало повторением клубного рекорда, установленного в марте 1914 года.
В следующем матче "Астон Вилла" в рамках АПЛ сыграет в гостях с лондонским "Арсеналом" 30 декабря. "Челси" в этот же день примет "Борнмут".
ФутболСпортУнаи ЭмериАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Олли УоткинсАстон ВиллаЧелси
 
