Рейтинг@Mail.ru
Третьяк назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:14 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/tretjak-2064945174.html
Третьяк назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года
Третьяк назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Третьяк назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил РИА Новости, что считает нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим российским РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T17:14:00+03:00
2025-12-26T17:14:00+03:00
хоккей
спорт
россия
владислав третьяк
уэйн гретцки
федерация хоккея россии (фхр)
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992037846_0:208:1279:927_1920x0_80_0_0_7d3e644825d296689ae99ac89586a271.jpg
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064230192.html
https://ria.ru/20251226/demin-2064767313.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992037846_0:16:1279:975_1920x0_80_0_0_973c28bb4a4a95f72dbe18d59cf0c539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, владислав третьяк, уэйн гретцки, федерация хоккея россии (фхр), александр овечкин, вашингтон кэпиталз
Хоккей, Спорт, Россия, Владислав Третьяк, Уэйн Гретцки, Федерация хоккея России (ФХР), Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз
Третьяк назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года

Третьяк: Овечкин - лучший спортсмен года, он любит Россию, а Россия любит его

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил РИА Новости, что считает нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года, и отметил его вклад в развитие и популяризацию хоккея в России.
Овечкин в апреле побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ноябре 40-летний россиянин стал первым игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 900 голов в "регулярках" НХЛ. На данный момент в активе Овечкина 911 шайб за карьеру в чемпионатах лиги.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Овечкин мощно врезал канадцу, но проиграл Панарину. Антирекорд стал ближе
24 декабря, 06:30
"Овечкин не просто легендарный хоккеист. Он лицо российского и мирового спорта. Великое достижение, которого он добился в 2025 году, навсегда вошло в историю, об этом будут вспоминать и говорить еще очень долго. Александр стал победителем великой погони за рекордом Уэйна Гретцки и первым в истории забросил 900 шайб в лиге. Но самое главное - Александр вносит огромный и ценный вклад в развитие и популяризацию хоккея. Хоккей - национальный вид спорта в России, и в этом году его популярность только выросла. Овечкин приложил для этого много усилий, как минимум по этой причине он достоин звания лучшего спортсмена 2025 года", — сказал Третьяк.
Президент ФХР также подчеркнул, что Овечкин с большой любовью относится к России и является примером для российской молодежи.
"Овечкин - настоящий патриот России, он любит свою родную страну, а страна любит его. После рекорда по голам в НХЛ он с гордостью сказал: "Русские, мы сделали это!" Александр всегда с большой любовью и ответственностью относился к России и играм за национальную сборную, выиграл вместе со сборной России три чемпионата мира. Он подает пример молодым ребятам, как нужно относиться к своему делу и своей родной стране", - заявил Третьяк.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россиянин из НБА назвал встречу с Овечкиным бесценной
Вчера, 08:32
 
ХоккейСпортРоссияВладислав ТретьякУэйн ГретцкиФедерация хоккея России (ФХР)Александр ОвечкинВашингтон Кэпиталз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    СКА
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Металлург Мг
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    Нефтехимик
    3
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Самара
    71
    79
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала