Третьяк назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года

"Овечкин - настоящий патриот России, он любит свою родную страну, а страна любит его. После рекорда по голам в НХЛ он с гордостью сказал: "Русские, мы сделали это!" Александр всегда с большой любовью и ответственностью относился к России и играм за национальную сборную, выиграл вместе со сборной России три чемпионата мира. Он подает пример молодым ребятам, как нужно относиться к своему делу и своей родной стране", - заявил Третьяк.