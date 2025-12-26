https://ria.ru/20251226/tretjak-2064945174.html
Третьяк назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил РИА Новости, что считает нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим российским РИА Новости Спорт, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил РИА Новости, что считает нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года, и отметил его вклад в развитие и популяризацию хоккея в России.
Овечкин
в апреле побил рекорд канадца Уэйна Гретцки
по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
. В ноябре 40-летний россиянин стал первым игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 900 голов в "регулярках" НХЛ. На данный момент в активе Овечкина 911 шайб за карьеру в чемпионатах лиги.
"Овечкин не просто легендарный хоккеист. Он лицо российского и мирового спорта. Великое достижение, которого он добился в 2025 году, навсегда вошло в историю, об этом будут вспоминать и говорить еще очень долго. Александр стал победителем великой погони за рекордом Уэйна Гретцки и первым в истории забросил 900 шайб в лиге. Но самое главное - Александр вносит огромный и ценный вклад в развитие и популяризацию хоккея. Хоккей - национальный вид спорта в России
, и в этом году его популярность только выросла. Овечкин приложил для этого много усилий, как минимум по этой причине он достоин звания лучшего спортсмена 2025 года", — сказал Третьяк
.
Президент ФХР
также подчеркнул, что Овечкин с большой любовью относится к России и является примером для российской молодежи.
"Овечкин - настоящий патриот России, он любит свою родную страну, а страна любит его. После рекорда по голам в НХЛ он с гордостью сказал: "Русские, мы сделали это!" Александр всегда с большой любовью и ответственностью относился к России и играм за национальную сборную, выиграл вместе со сборной России три чемпионата мира. Он подает пример молодым ребятам, как нужно относиться к своему делу и своей родной стране", - заявил Третьяк.