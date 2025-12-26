https://ria.ru/20251226/rykov-2064871212.html
Рыков покинул структуру "Нижнего Новгорода"
Владимир Рыков покинул должность заместителя спортивного директора "Нижнего Новгорода", заявил гендиректор футбольного клуба Виталий Карасев. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
