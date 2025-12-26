Рейтинг@Mail.ru
Рыков покинул структуру "Нижнего Новгорода"
Футбол
 
14:09 26.12.2025
Рыков покинул структуру "Нижнего Новгорода"
Рыков покинул структуру "Нижнего Новгорода"
Владимир Рыков покинул должность заместителя спортивного директора "Нижнего Новгорода", заявил гендиректор футбольного клуба Виталий Карасев. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/perekhod-2064840436.html
Рыков покинул структуру "Нижнего Новгорода"

Экс-футболист "Динамо" Рыков покинул структуру "Нижнего Новгорода"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Владимир Рыков покинул должность заместителя спортивного директора "Нижнего Новгорода", заявил гендиректор футбольного клуба Виталий Карасев.
Рыков занимал должность с июля 2024 года.
"Ушел Владимир Рыков, он был замом в спортивном блоке. На его позицию мы берем Михаила Костюкова, он наш нижегородский воспитанник, у него хороший опыт игры в премьер-лиге. Хочу, чтобы было больше наших местных специалистов внутри клуба. Понимаю, что некоторых скиллов у них не хватает, в "Нижнем Новгороде" нет человека, который готов взять на себя взять бремя спортивного директора. Будем растить свои кадры", - приводится слова Карасева на странице "ВКонтакте" "Спорт НН".
Рыкову 38 лет, он провел за "Динамо" 100 матчей, забил семь мячей. Также он выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за московское "Торпедо", томскую "Томь", саранскую "Мордовию" и екатеринбургский "Урал". Последней командой футболиста была столичная "Родина" из Первой лиги.
