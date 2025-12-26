Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Ахмата" прокомментировал слухи об уходе Черчесова - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:15 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/rpl-2064874011.html
Гендиректор "Ахмата" прокомментировал слухи об уходе Черчесова
Гендиректор "Ахмата" прокомментировал слухи об уходе Черчесова - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Гендиректор "Ахмата" прокомментировал слухи об уходе Черчесова
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов продолжает работу по контракту, предложений от других футбольных команд по специалисту не поступало, заявил РИА... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T14:15:00+03:00
2025-12-26T14:15:00+03:00
футбол
спорт
станислав черчесов
ролан гусев
вадим романов
динамо москва
спартак москва
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034374481_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_d09df82424c04b9a1140903f6be86294.jpg
https://ria.ru/20251118/dinamo-2055615020.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034374481_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_1bb313469d659191bbb47fea7a04780b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, станислав черчесов, ролан гусев, вадим романов, динамо москва, спартак москва, ахмат
Футбол, Спорт, Станислав Черчесов, Ролан Гусев, Вадим Романов, Динамо Москва, Спартак Москва, Ахмат
Гендиректор "Ахмата" прокомментировал слухи об уходе Черчесова

Гендиректор "Ахмата" Айдамиров: предложений других клубов по Черчесову не было

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтанислав Черчесов
Станислав Черчесов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Станислав Черчесов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов продолжает работу по контракту, предложений от других футбольных команд по специалисту не поступало, заявил РИА Новости генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
Ранее СМИ сообщали, что московские "Спартак" и "Динамо" рассматривают кандидатуру Черчесова. Позднее на посту главного тренера "бело-голубых" был утвержден Ролан Гусев. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" остается Вадим Романов, который возглавил команду после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.
"Предложений от других клубов по Черчесову не было. Продление контракта? У нас с ним контракт на три года, а прошло всего несколько месяцев. Куда спешить?" - заявил Айдамиров.
Черчесов возглавил "Ахмат" в августе, подписав трехлетний контракт. Грозненский клуб идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 22 очка за 18 туров.
Кевин Кураньи и Станислав Черчесов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина
18 ноября, 08:00
 
ФутболСпортСтанислав ЧерчесовРолан ГусевВадим РомановДинамо МоскваСпартак МоскваАхмат
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    СКА
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Металлург Мг
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    Нефтехимик
    3
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Самара
    71
    79
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала