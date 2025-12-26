Рейтинг@Mail.ru
"Реал" может потребовать многомиллионную компенсацию от "Барсы", пишет As
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:53 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/laliga-2064980447.html
"Реал" может потребовать многомиллионную компенсацию от "Барсы", пишет As
"Реал" может потребовать многомиллионную компенсацию от "Барсы", пишет As - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
"Реал" может потребовать многомиллионную компенсацию от "Барсы", пишет As
Мадридский футбольный клуб "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по делу бывшего вице-президента технического... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T19:53:00+03:00
2025-12-26T19:53:00+03:00
футбол
в мире
мадрид
барселона
реал мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79640/41/796404129_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_18425bc27b2c10248163620d2aa2c579.jpg
в мире, мадрид, барселона, реал мадрид
Футбол, В мире, Мадрид, Барселона, Реал Мадрид
"Реал" может потребовать многомиллионную компенсацию от "Барсы", пишет As

As: "Реал" может потребовать от "Барселоны" компенсацию по делу Негрейры

© AP Photo / Paul WhiteФлорентино Перес
Флорентино Перес - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Paul White
Флорентино Перес. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикеса Негрейры, сообщает As.
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2024 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что против него арбитрами не принимается никаких решений. В октябре стало известно, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны.
"Реал" уже обратился в суд с требованием в течение десяти дней провести надлежащие проверки и предоставить счета для изучения финансовых операций "Барселоны" с 2010 по 2021 год. В Мадриде не собираются удовлетворяться решением суда и готовы требовать от "Барселоны" миллионные компенсации за ущерб, нанесенный в результате выплат Негрейре.
Эмблема испанской Барселоны - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Барселону" вызвали в суд по скандальному делу
28 октября, 19:16
 
ФутболВ миреМадридБарселонаРеал Мадрид
 
