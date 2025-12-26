Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" прервал серию из пяти поражений, обыграв "Шанхайских драконов"
22:04 26.12.2025
"Нефтехимик" прервал серию из пяти поражений, обыграв "Шанхайских драконов"
"Нефтехимик" прервал серию из пяти поражений, обыграв "Шанхайских драконов"
Нижнекамский "Нефтехимик" в овертайме обыграл "Шанхайских драконов" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" в овертайме обыграл "Шанхайских драконов" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу "Нефтехимика". В составе победителей шайбы забросили Артем Сериков (11-я минута), Андрей Белозеров (34), Матвей Надворный (35) и Никита Хоружев (63). Ассистировавший Надворному 19-летний Николай Криволапов заработал первое результативное очко в карьере в КХЛ. У "Шанхайских драконов" отличились Кирилл Рассказов (19), Кевин Лабанк (49) и Владимир Кузнецов (54).
"Нефтехимик" прервал серию из пяти поражений в КХЛ. Нижнекамская команда, набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Шанхайские драконы" с 39 баллами располагаются на девятой строчке на Востоке.
В следующем матче "Нефтехимик" 28 декабря примет нижегородское "Торпедо", "Шанхайские драконы" двумя днями позднее сыграют дома с петербургским СКА.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 декабря 2025 • начало в 19:30
Закончен в OT
Шанхайские Драконы
3 : 4
Нефтехимик
18:08 • Кирилл Рассказов
(Никита Попугаев, Павел Акользин)
08:20 • Кевин Лабанк
(Вят Калиник, Райли Саттер)
13:31 • Владимир Кузнецов
(Александр Брынцев)
10:46 • Артем Сериков
(Булат Шафигуллин, Александр Дергачев)
13:12 • Андрей Белозеров
(Дамир Жафяров, Евгений Митяйкин)
14:54 • Matvei Nadvorny
(Nikolai Krivolapov, Максим Федотов)
62:11 • Никита Хоружев
(Андрей Белозеров)
