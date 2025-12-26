Рейтинг@Mail.ru
Гол экс-футболиста "Зенита" помог "Аль-Хилялю" обыграть "Аль-Халидж" - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Футбол
 
23:00 26.12.2025
Гол экс-футболиста "Зенита" помог "Аль-Хилялю" обыграть "Аль-Халидж"
Гол экс-футболиста "Зенита" помог "Аль-Хилялю" обыграть "Аль-Халидж"
"Аль-Хиляль" нанес дома поражение "Аль-Халиджу" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Гол экс-футболиста "Зенита" помог "Аль-Хилялю" обыграть "Аль-Халидж"

Малком принес "Аль-Хилялю" победу над "Аль-Халидж"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Аль-Хиляль" нанес дома поражение "Аль-Халиджу" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась в пользу "Аль-Хиляля" со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Мухаммед Канно (18), Сергей Милинкович-Савич (39) и Малком (57). У "Аль-Халиджа" отличились Джошуа Кинг (79) и Гиоргос Масурас (85).
Малком также отметился голевой передачей на Милинкович-Савича. Бывший нападающий петербургского "Зенита" забил свой четвертый мяч в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии.
"Аль-Хиляль", набрав 26 очков, занимает второе место в турнирной таблице. "Аль-Халидж" с 14 баллами располагается на восьмой строчке.
В следующем туре "Аль-Халидж" примет "Аль-Фатех" 29 декабря, а "Аль-Хиляль" в гостях сыграет с "Аль-Холудом" 31 декабря.
