Гол экс-футболиста "Зенита" помог "Аль-Хилялю" обыграть "Аль-Халидж"
Гол экс-футболиста "Зенита" помог "Аль-Хилялю" обыграть "Аль-Халидж"
"Аль-Хиляль" нанес дома поражение "Аль-Халиджу" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T23:00:00+03:00
футбол
спорт
саудовская аравия
малком
сергей милинкович-савич
джошуа кинг
аль-халидж
аль-хиляль (эр-рияд)
саудовская аравия
спорт, саудовская аравия, малком, сергей милинкович-савич, джошуа кинг, аль-халидж, аль-хиляль (эр-рияд), зенит, кубок россии по футболу
Гол экс-футболиста "Зенита" помог "Аль-Хилялю" обыграть "Аль-Халидж"
