"Спартак" представил мир без московского клуба

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Спартак" в своем новогоднем ролике представил мир, в котором московского футбольного клуба бы не существовало.
По сюжету ролика, опубликованном в Telegram-канале "красно-белых", сидящий перед телевизором с друзьями болельщик, которого сыграл актер Сергей Лавыгин, огорчается после пропущенного командой гола и произносит: "Вот это Новый год. Да лучше б этого "Спартака" вообще не было".
После этого у него не получается найти клуб в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), красно-белая футболка потеряла какие-либо символы "Спартака", на карте метро пропала одноименная станция, а на месте стадиона команды стоит центр "Гладиатор".
Футболисты команды, в частности Александр Максименко, Манфред Угальде, Пабло Солари, Александр Довбня и Александр Денисов, попадаются болельщику в соцсетях по телевизору в качестве певцов, актеров, комиков и боксеров, а бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой, носящий прозвище Царь продает в телемагазине корону.
Клуб также отметил в своем ролике конкурентов по чемпионату. Так, московское "Динамо" возглавил блогер и болельщик "бело-голубых" Илья Мэддисон, ранее критиковавший работу бывшего тренера клуба Валерия Карпина. Также не "Спартак", а "Зенит" назван в видео народной командой, при этом на билборде с этой надписью изображены бразильские игроки петербуржцев Дуглас Сантос, Вендел и Жерсон.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице чемпионата России, набрав в 18 турах 29 очков. Клуб начнет весеннюю часть чемпионата 1 марта гостевым матчем против "Сочи".