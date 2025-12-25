Рейтинг@Mail.ru
Федерация хоккея на траве обсудит с FIH участие в международных турнирах - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
15:28 25.12.2025
Федерация хоккея на траве обсудит с FIH участие в международных турнирах
спорт, россия, белоруссия, турция, михаил дегтярев, антон морозов, международный олимпийский комитет (мок), фхтр
Спорт, Россия, Белоруссия, Турция, Михаил Дегтярев, Антон Морозов, Международный олимпийский комитет (МОК), ФХТР
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей на траве
Хоккей на траве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккей на траве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Руководство Федерации хоккея на траве России (ФХТР) в январе проведет встречу с президентом Международной федерации хоккея на траве (FIH) Тайябом Икрамом по вопросу допуска сборных до международных соревнований с национальной символикой, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе, а также снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских турнирах.
"Хоккей на траве - один из старейших командных видов спорта. Обсудили его перспективы с президентом Федерации хоккея на траве России Антоном Морозом. В связи с отстранением российских спортсменов от международных соревнований ФХТР активизировала взаимодействие с федерациями из Беларуси, Турции, Казахстана, Узбекистана, Китая и других стран. Регулярно проводятся совместные тренировочные и товарищеские матчи. С 2023 года в России ежегодно проходят международные турниры по всем дисциплинам: хоккей на траве, хоккей на траве 5х5 и индорхоккей", - сообщил Дегтярев.
"Ключевая задача - возвращение наших атлетов на мировую арену. На январь у руководства ФХТР запланирована встреча с президентом Международной федерации хоккея на траве (FIH) Тайябом Икрамом, где будут обсуждаться вопросы выступления наших сборных на ближайших международных соревнованиях под флагом и с гимном", - уточнил министр.
Российские команды отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года на фоне ситуации на Украине.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Кирове состоится матч по хоккею с мячом, несмотря на треснувший лед
24 декабря, 17:36
 
