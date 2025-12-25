Федерация хоккея на траве обсудит с FIH участие в международных турнирах

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Руководство Федерации хоккея на траве России (ФХТР) в январе проведет встречу с президентом Международной федерации хоккея на траве (FIH) Тайябом Икрамом по вопросу допуска сборных до международных соревнований с национальной символикой, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе, а также снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских турнирах.
"Хоккей на траве - один из старейших командных видов спорта. Обсудили его перспективы с президентом Федерации хоккея на траве России Антоном Морозом. В связи с отстранением российских спортсменов от международных соревнований ФХТР активизировала взаимодействие с федерациями из Беларуси, Турции, Казахстана, Узбекистана, Китая и других стран. Регулярно проводятся совместные тренировочные и товарищеские матчи. С 2023 года в России ежегодно проходят международные турниры по всем дисциплинам: хоккей на траве, хоккей на траве 5х5 и индорхоккей", - сообщил Дегтярев.
"Ключевая задача - возвращение наших атлетов на мировую арену. На январь у руководства ФХТР запланирована встреча с президентом Международной федерации хоккея на траве (FIH) Тайябом Икрамом, где будут обсуждаться вопросы выступления наших сборных на ближайших международных соревнованиях под флагом и с гимном", - уточнил министр.
Российские команды отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года на фоне ситуации на Украине.