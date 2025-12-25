https://ria.ru/20251225/apl-2064745363.html
СМИ: дети Жоты выведут на поле игроков "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона"
Сыновья погибшего португальского полузащитника Диогу Жоты Динис и Дуарте будут сопровождать футболистов "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" перед матчем 18-го тура... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-25T23:50:00+03:00
2025-12-26T00:32:00+03:00
футбол
спорт
жота
ливерпуль
вулверхэмптон
английская премьер-лига (апл)
вокруг спорта
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
The Times: сыновья Жоты выведут на поле игроков "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона"