СМИ: дети Жоты выведут на поле игроков "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона"
Футбол
 
23:50 25.12.2025 (обновлено: 00:32 26.12.2025)
СМИ: дети Жоты выведут на поле игроков "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона"
СМИ: дети Жоты выведут на поле игроков "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
СМИ: дети Жоты выведут на поле игроков "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона"
Сыновья погибшего португальского полузащитника Диогу Жоты Динис и Дуарте будут сопровождать футболистов "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" перед матчем 18-го тура... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
футбол
спорт
жота
ливерпуль
вулверхэмптон
английская премьер-лига (апл)
вокруг спорта
спорт, жота, ливерпуль, вулверхэмптон, английская премьер-лига (апл), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Жота, Ливерпуль, Вулверхэмптон, Английская премьер-лига (АПЛ), Вокруг спорта
СМИ: дети Жоты выведут на поле игроков "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона"

The Times: сыновья Жоты выведут на поле игроков "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона"

Диогу Жота
Диогу Жота - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Соцсети футболиста
Диогу Жота. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сыновья погибшего португальского полузащитника Диогу Жоты Динис и Дуарте будут сопровождать футболистов "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" перед матчем 18-го тура чемпионата Англии, сообщает The Times.
Встреча пройдет в Ливерпуле 27 декабря. Матч двух команд, за которые в разные периоды своей карьеры играл Жота, станет первым после смерти футболиста.
Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. За десять дней до аварии футболист сыграл свадьбу. Помимо сыновей, у пары также есть дочь.
Полузащитник играл за "Ливерпуль" с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка английской лиги. Ранее выступал за португальский "Порту", испанский "Атлетико", английский "Вулверхэмптон". За сборную Португалии нападающий провел 49 матчей и забил 14 мячей.
Диогу Жота - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Сборная Португалии установила памятник Жоте, погибшему в автокатастрофе
3 сентября, 12:21
 
ФутболСпортЖотаЛиверпульВулверхэмптонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Вокруг спорта
 
