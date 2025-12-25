Рейтинг@Mail.ru
Звезда АПЛ подвергся критике из-за семейной фотографии с елкой в Рождество
Футбол
 
22:36 25.12.2025
Звезда АПЛ подвергся критике из-за семейной фотографии с елкой в Рождество
Звезда АПЛ подвергся критике из-за семейной фотографии с елкой в Рождество - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Звезда АПЛ подвергся критике из-за семейной фотографии с елкой в Рождество
Футболист сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах подвергся критике в комментариях после публикации в социальных сетях семейной фотографии на... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
https://ria.ru/20251220/salakh-2063504309.html
Звезда АПЛ подвергся критике из-за семейной фотографии с елкой в Рождество

Салах подвергся критике из-за публикации семейной фотографии с елкой в Рождество

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Футболист сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах подвергся критике в комментариях после публикации в социальных сетях семейной фотографии на фоне елки в Рождество.
Католическое Рождество отмечается в ночь на 25 декабря. В честь этого праздника в домах наряжают елки, устраивают семейные праздничные застолья и обмениваются подарками. Нападающий "Ливерпуля" опубликовал в соцсети X фотографию своих дочерей около праздничной елки с хэштегом Merry Christmas (Счастливого Рождества). Сам Салах на фотографии отсутствует, поскольку находится на Кубке африканских наций в Марокко вместе со сборной Египта.
В комментариях к публикации пользователи сети раскритиковали игрока за празднование католического праздника, будучи представителем ислама. При этом часть подписчиков поддержала решение египтянина выложить рождественскую фотографию. Футболист несколько лет публикует в соцсетях семейные фотографии с елкой.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. Вместе с "красными" он дважды стал чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 421 матче за клуб. В активе Салаха также 108 матчей и 62 мяча за сборную Египта.
