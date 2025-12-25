Звезда АПЛ подвергся критике из-за семейной фотографии с елкой в Рождество

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Футболист сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах подвергся критике в комментариях после публикации в социальных сетях семейной фотографии на фоне елки в Рождество.

В комментариях к публикации пользователи сети раскритиковали игрока за празднование католического праздника, будучи представителем ислама. При этом часть подписчиков поддержала решение египтянина выложить рождественскую фотографию. Футболист несколько лет публикует в соцсетях семейные фотографии с елкой.