Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе "Ноттингем Форест" шотландец Джон Робертсон скончался на 73‑м году жизни, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.