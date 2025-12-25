Рейтинг@Mail.ru
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест" - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:31 25.12.2025 (обновлено: 18:45 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/angliya-2064700591.html
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест"
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест" - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест"
Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе "Ноттингем Форест" шотландец Джон Робертсон скончался на 73‑м году жизни, сообщается на странице... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T18:31:00+03:00
2025-12-25T18:45:00+03:00
футбол
спорт
ноттингем форест
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064701408_0:357:2047:1508_1920x0_80_0_0_08eb1032a32ebd83bdee885956584646.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064701408_0:165:2047:1700_1920x0_80_0_0_405cb52df72faa95907b7e3411c66b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ноттингем форест, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Ноттингем Форест, Лига чемпионов УЕФА
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест"

Умер легенда "Ноттингем Форест" Джон Робертсон

© Getty Images / Hulton Archive/Evening StandardДжон Робертсон
Джон Робертсон - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Getty Images / Hulton Archive/Evening Standard
Джон Робертсон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе "Ноттингем Форест" шотландец Джон Робертсон скончался на 73‑м году жизни, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.
«
"С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине легенды "Ноттингем Форест" и нашего дорогого друга Джона Робертсона. Великий игрок нашего клуба, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, Джон навсегда останется в нашей памяти благодаря своему непревзойденному таланту, скромности и непоколебимой преданности", - говорится в сообщении команды.
В составе "Ноттингем Форест" Робертсон также становился чемпионом Англии, обладателем Суперкубка УЕФА, Суперкубка Англии и двукратным обладателем Кубка английской лиги.
 
ФутболСпортНоттингем ФорестЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала