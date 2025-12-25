https://ria.ru/20251225/angliya-2064700591.html
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест"
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест" - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест"
Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе "Ноттингем Форест" шотландец Джон Робертсон скончался на 73‑м году жизни, сообщается на странице... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T18:31:00+03:00
2025-12-25T18:31:00+03:00
2025-12-25T18:45:00+03:00
футбол
спорт
ноттингем форест
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064701408_0:357:2047:1508_1920x0_80_0_0_08eb1032a32ebd83bdee885956584646.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064701408_0:165:2047:1700_1920x0_80_0_0_405cb52df72faa95907b7e3411c66b17.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ноттингем форест, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Ноттингем Форест, Лига чемпионов УЕФА
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест"
Умер легенда "Ноттингем Форест" Джон Робертсон