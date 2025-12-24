Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
Игрок "Зенита" вошел в десятку лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг
14:42 24.12.2025
Игрок "Зенита" вошел в десятку лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг
Игрок "Зенита" вошел в десятку лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг
Игрок "Зенита" вошел в десятку лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бразильский нападающий петербургского "Зенита" Педро вошел в десятку лучших игроков в возрасте до 20 лет, выступающих не в пяти сильнейших лигах мира, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Анализ проведен среди родившихся в 2006 году или позже футболистов, не выступающих в клубах сильнейших лиг мира (Англия, Испания, Германия, Франция, Италия). Педро, набрав 81,8 балла, делит пятую строчку рейтинга с игроком нидерландского АЗ Кесом Смитом.
Первая десятка выглядит следующим образом: 1. Дживайро Рид (85 баллов; "Фейенорд"), 2. Жеовани Кенда (83,6; "Спортинг"), 3. Калеб Йиренки (82,1; "Норшелланн"), 4. Родригу Мора (82; "Порту"), 5. Кес Смит (81,8; АЗ), 5. Педро (81,8; "Зенит"), 7. Райан Витор (81,6; "Васко да Гама"), 8. Хорхе Салинас (81,5; "Расинг"), 9. Куаку Гаду (81,3; "Зальцбург"), 10. Альваро Монторо (81,1; "Ботафого").
Педро 19 лет, он перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" зимой 2024 года. Нападающий является двукратным победителем молодежного чемпионата Южной Америки (игроки не старше 20 лет) в составе сборной Бразилии. В текущем сезоне Педро сыграл 23 матча и забил три мяча за "Зенит" во всех соревнованиях.
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Бразильский клуб потребовал от "Зенита" 50 миллионов за 19-летнего игрока
Вчера, 01:54
 
ФутболСпортАнглияГерманияИспанияПедроРодриго МораАЗ (Алкмар)ЗенитРид
 
