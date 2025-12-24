https://ria.ru/20251224/zenit-2064348970.html
Игрок "Зенита" вошел в десятку лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг
Игрок "Зенита" вошел в десятку лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Игрок "Зенита" вошел в десятку лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг
Бразильский нападающий петербургского "Зенита" Педро вошел в десятку лучших игроков в возрасте до 20 лет, выступающих не в пяти сильнейших лигах мира, по версии РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T14:42:00+03:00
2025-12-24T14:42:00+03:00
2025-12-24T14:42:00+03:00
футбол
спорт
англия
германия
испания
педро
родриго мора
аз (алкмар)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963901403_0:85:3075:1816_1920x0_80_0_0_acbb8d22bdf3e08567a1f8a00e009c1f.jpg
https://ria.ru/20251224/futbol-2064213087.html
англия
германия
испания
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963901403_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_38145791ffab91dc335087a489205240.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, германия, испания, педро, родриго мора, аз (алкмар), зенит, рид
Футбол, Спорт, Англия, Германия, Испания, Педро, Родриго Мора, АЗ (Алкмар), Зенит, Рид
Игрок "Зенита" вошел в десятку лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг
CIES: Педро занял пятое место среди лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг