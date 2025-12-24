Передачи Дорофеева и Барбашева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе" в НХЛ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на своем льду одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Парадайзе завершилась со счетом 7:2 (5:0, 1:1, 1:1). В составе победителей дублем отметился Митч Марнер (10-я и 46-я минуты), также шайбы забросили Бретт Хауден (2), Колтон Сиссонс (12), Томаш Гертл (15), Марк Стоун (19) и Райлли Смит (39). У "Сан-Хосе" отличились Маклин Селебрини (27) и Коллин Граф (49).

Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев отметился ассистентским дублем, в текущем сезоне в активе игрока 25 очков (15 голов + 10 передач) в 35 матчах. Его одноклубник Иван Барбашев тоже оформил две передачи, всего он набрал 27 очков (11+16) за 35 игр.

Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров был заменен по ходу первого периода. За почти 15 минут на льду российский вратарь совершил 12 сейвов и пропустил четыре шайбы.

"Вегас" прервал серию из трех поражений в НХЛ. Команда, набрав 44 очка, поднялась на первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Сан-Хосе" с 37 баллами занимает пятую строчку.

В следующем матче "Вегас" в ночь на 28 декабря по московскому времени примет "Колорадо Эвеланш", "Сан-Хосе" в этот же день сыграет в гостях с "Ванкувер Кэнакс".

Результаты других встреч: