Передачи Дорофеева и Барбашева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе" в НХЛ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на своем льду одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайзе завершилась со счетом 7:2 (5:0, 1:1, 1:1). В составе победителей дублем отметился Митч Марнер (10-я и 46-я минуты), также шайбы забросили Бретт Хауден (2), Колтон Сиссонс (12), Томаш Гертл (15), Марк Стоун (19) и Райлли Смит (39). У "Сан-Хосе" отличились Маклин Селебрини (27) и Коллин Граф (49).
24 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
01:46 • Бретт Хауден
(Braeden Bowman, Рейли Смит)
09:07 • Митчелл Марнер
(Ноа Ханифин, Павел Дорофеев)
11:37 • Колтон Сиссонс
14:57 • Томаш Гертл
(Павел Дорофеев)
18:34 • Марк Стоун
38:50 • Рейли Смит
(Кедан Корчак, Braeden Bowman)
45:22 • Митчелл Марнер
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
26:49 • Macklin Celebrini
48:04 • Collin Graf
Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев отметился ассистентским дублем, в текущем сезоне в активе игрока 25 очков (15 голов + 10 передач) в 35 матчах. Его одноклубник Иван Барбашев тоже оформил две передачи, всего он набрал 27 очков (11+16) за 35 игр.
Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров был заменен по ходу первого периода. За почти 15 минут на льду российский вратарь совершил 12 сейвов и пропустил четыре шайбы.
"Вегас" прервал серию из трех поражений в НХЛ. Команда, набрав 44 очка, поднялась на первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Сан-Хосе" с 37 баллами занимает пятую строчку.
В следующем матче "Вегас" в ночь на 28 декабря по московскому времени примет "Колорадо Эвеланш", "Сан-Хосе" в этот же день сыграет в гостях с "Ванкувер Кэнакс".
Результаты других встреч:
- "Колорадо Эвеланш" - "Юта Маммот" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0);
- "Чикаго Блэкхокс" - "Филадельфия Флайерз" - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1);
- "Эдмонтон Ойлерз" - "Калгари Флэймз" - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).