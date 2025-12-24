Рейтинг@Mail.ru
Передачи Дорофеева и Барбашева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе" в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
08:39 24.12.2025 (обновлено: 08:48 24.12.2025)
Передачи Дорофеева и Барбашева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе" в НХЛ
Передачи Дорофеева и Барбашева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Передачи Дорофеева и Барбашева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе" в НХЛ
"Вегас Голден Найтс" на своем льду одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
хоккей
спорт
павел дорофеев (хоккей)
ярослав аскаров
спорт, павел дорофеев (хоккей), ярослав аскаров
Хоккей, Спорт, Павел Дорофеев (хоккей), Ярослав Аскаров
Передачи Дорофеева и Барбашева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе" в НХЛ

Передачи Дорофеева и Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

© Фото : twitterХоккеисты "Вегас Голден Найтс"
Хоккеисты Вегас Голден Найтс - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : twitter
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на своем льду одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайзе завершилась со счетом 7:2 (5:0, 1:1, 1:1). В составе победителей дублем отметился Митч Марнер (10-я и 46-я минуты), также шайбы забросили Бретт Хауден (2), Колтон Сиссонс (12), Томаш Гертл (15), Марк Стоун (19) и Райлли Смит (39). У "Сан-Хосе" отличились Маклин Селебрини (27) и Коллин Граф (49).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Вегас
7 : 2
Сан-Хосе
01:46 • Бретт Хауден
(Braeden Bowman, Рейли Смит)
09:07 • Митчелл Марнер
(Ноа Ханифин, Павел Дорофеев)
11:37 • Колтон Сиссонс
(Киган Колесар, Брэндон Саад)
14:57 • Томаш Гертл
(Павел Дорофеев)
18:34 • Марк Стоун
(Иван Барбашев, Кедан Корчак)
38:50 • Рейли Смит
(Кедан Корчак, Braeden Bowman)
45:22 • Митчелл Марнер
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
26:49 • Macklin Celebrini
(Тайлер Тоффоли)
48:04 • Collin Graf
(Тайлер Тоффоли, Александр Веннберг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев отметился ассистентским дублем, в текущем сезоне в активе игрока 25 очков (15 голов + 10 передач) в 35 матчах. Его одноклубник Иван Барбашев тоже оформил две передачи, всего он набрал 27 очков (11+16) за 35 игр.
Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров был заменен по ходу первого периода. За почти 15 минут на льду российский вратарь совершил 12 сейвов и пропустил четыре шайбы.
"Вегас" прервал серию из трех поражений в НХЛ. Команда, набрав 44 очка, поднялась на первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Сан-Хосе" с 37 баллами занимает пятую строчку.
В следующем матче "Вегас" в ночь на 28 декабря по московскому времени примет "Колорадо Эвеланш", "Сан-Хосе" в этот же день сыграет в гостях с "Ванкувер Кэнакс".
Результаты других встреч:
  • "Колорадо Эвеланш" - "Юта Маммот" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0);
  • "Чикаго Блэкхокс" - "Филадельфия Флайерз" - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1);
  • "Эдмонтон Ойлерз" - "Калгари Флэймз" - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).
Хоккей
 
