Колосков высказался о решении "Динамо" назначить Гусева главным тренером

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Решение руководства московского клуба "Динамо" назначить главным тренером команды Ролана Гусева правильное, это лучший вариант, чем второпях искать ему какую-то замену, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Клуб во вторник сообщил, что специалист будет руководить командой до конца текущего сезона. В ноябре Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Тогда входивший в его штаб Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых".
"Сейчас не хочется гадать, получится у него или нет, для таких предположений нет оснований. Просто хочется пожелать Ролану удачи. Он два раза работал исполняющим обязанности главным тренером: в первый раз, на мой взгляд, сработал хорошо, а во второй у него получилось немного сумбурно. Я думаю, что руководители "Динамо" все взвесили перед его назначением", - сказал Колосков.
"Сейчас просто так хорошего тренера нигде на улице не подберешь, все заняты и за ними надо охотиться. Гусев уже и поработал в команде и с Личкой, и с Карпиным, и самостоятельно. И сам он был умелым, титулованным, известным и значимым для России. И, наверное, авторитетным. Но это все предпосылки, а что у него получится на самом деле, мы узнаем в мае. Я считаю, что это правильное решение: лучше оставить Гусева, чем взять кого-то второпях. Если у него есть тренерский талант, то он может добиться результата. Желаю, чтобы Ролан реализовал те умения, которые у него есть", - добавил собеседник агентства.
Гусеву 48 лет, он работает в "Динамо" с лета 2023 года. С июня 2025-го входил в тренерский штаб Карпина, до этого исполнял обязанности главного тренера "бело-голубых" в мае - после ухода чеха Марцела Лички. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом страны и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 31 матч за сборную России.
По итогам осенней части сезона "Динамо", набрав 21 очко, занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а также продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала в марте сыграет с московским "Спартаком".