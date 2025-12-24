Рейтинг@Mail.ru
Колосков высказался о решении "Динамо" назначить Гусева главным тренером - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:25 24.12.2025 (обновлено: 15:46 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/koloskov-2064374544.html
Колосков высказался о решении "Динамо" назначить Гусева главным тренером
Колосков высказался о решении "Динамо" назначить Гусева главным тренером - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Колосков высказался о решении "Динамо" назначить Гусева главным тренером
Решение руководства московского клуба "Динамо" назначить главным тренером команды Ролана Гусева правильное, это лучший вариант, чем второпях искать ему какую-то РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T15:25:00+03:00
2025-12-24T15:46:00+03:00
футбол
спорт
россия
ролан гусев
вячеслав колосков
валерий карпин
пфк цска
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058212433_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_2b89677da093064b9022f799652bc673.jpg
https://ria.ru/20251224/karsedo-2064360087.html
https://ria.ru/20251224/zenit-2064348970.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058212433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de15912de547d86042bd60f7f91c40ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, ролан гусев, вячеслав колосков, валерий карпин, пфк цска, динамо москва, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Ролан Гусев, Вячеслав Колосков, Валерий Карпин, ПФК ЦСКА, Динамо Москва, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Колосков высказался о решении "Динамо" назначить Гусева главным тренером

Колосков: лучше в "Динамо" оставить Гусева, чем назначать кого-то второпях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРолан Гусев
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ролан Гусев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Решение руководства московского клуба "Динамо" назначить главным тренером команды Ролана Гусева правильное, это лучший вариант, чем второпях искать ему какую-то замену, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Клуб во вторник сообщил, что специалист будет руководить командой до конца текущего сезона. В ноябре Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Тогда входивший в его штаб Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых".
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Известный агент выступил против приглашения Карседо в "Спартак"
Вчера, 14:56
"Сейчас не хочется гадать, получится у него или нет, для таких предположений нет оснований. Просто хочется пожелать Ролану удачи. Он два раза работал исполняющим обязанности главным тренером: в первый раз, на мой взгляд, сработал хорошо, а во второй у него получилось немного сумбурно. Я думаю, что руководители "Динамо" все взвесили перед его назначением", - сказал Колосков.
"Сейчас просто так хорошего тренера нигде на улице не подберешь, все заняты и за ними надо охотиться. Гусев уже и поработал в команде и с Личкой, и с Карпиным, и самостоятельно. И сам он был умелым, титулованным, известным и значимым для России. И, наверное, авторитетным. Но это все предпосылки, а что у него получится на самом деле, мы узнаем в мае. Я считаю, что это правильное решение: лучше оставить Гусева, чем взять кого-то второпях. Если у него есть тренерский талант, то он может добиться результата. Желаю, чтобы Ролан реализовал те умения, которые у него есть", - добавил собеседник агентства.
Гусеву 48 лет, он работает в "Динамо" с лета 2023 года. С июня 2025-го входил в тренерский штаб Карпина, до этого исполнял обязанности главного тренера "бело-голубых" в мае - после ухода чеха Марцела Лички. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом страны и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 31 матч за сборную России.
По итогам осенней части сезона "Динамо", набрав 21 очко, занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а также продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала в марте сыграет с московским "Спартаком".
Педро - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Игрок "Зенита" вошел в десятку лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг
Вчера, 14:42
 
ФутболСпортРоссияРолан ГусевВячеслав КолосковВалерий КарпинПФК ЦСКАДинамо МоскваСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала