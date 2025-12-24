"Авангард" обыграл "Нефтехимик" в овертайме матча КХЛ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл дома "Нефтехимик" из Нижнекамска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Омске и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). В составе победителей две шайбы забросил Василий Пономарев (46-я и 64-я минуты), по разу отличились Наиль Якупов (22) и Николай Прохоркин (60). У "Нефтехимика" дубль оформил Герман Точилкин (39 и 57), еще одну шайбу забросил Андрей Белозеров (33). По ходу матча омский клуб нанес 54 броска в створ ворот соперника.
24 декабря 2025 • начало в 16:30
Закончен в OT
01:33 • Наиль Якупов
05:32 • Василий Пономарев
19:07 • Николай Прохоркин
03:39 • Василий Пономарев
12:46 • Андрей Белозеров
(Дамир Жафяров, Luka Profaca)
18:04 • Герман Точилкин
(Григорий Селезнев)
16:33 • Герман Точилкин
(Евгений Митяйкин)
"Авангард" (51 очко) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" (39), потерпевший пятое поражение подряд, располагается на пятой позиции.