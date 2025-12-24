Рейтинг@Mail.ru
"Миннесота" уступила "Нэшвиллу", Капризов отметился передачей
Хоккей
Хоккей
 
06:49 24.12.2025
"Миннесота" уступила "Нэшвиллу", Капризов отметился передачей
"Миннесота" уступила "Нэшвиллу", Капризов отметился передачей - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Миннесота" уступила "Нэшвиллу", Капризов отметился передачей
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
миннесота уайлд
нэшвилл предаторз
кирилл капризов
владимир тарасенко
яков тренин
данила юров
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Миннесота Уайлд, Нэшвилл Предаторз, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин, Данила Юров, Федор Свечков
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 декабря 2025 • начало в 04:00
Закончен в OT
Миннесота
2 : 3
Нэшвилл
07:00 • Брок Фабер
(Квин Хьюс, Нико Штурм)
20:52 • Юэль Эрикссон Эк
(Маркус Йоханссон, Кирилл Капризов)
14:28 • Райан О'Райлли
(Люк Евангелиста, Стивен Стэмкос)
17:07 • Роман Йоси
(Райан О'Райлли, Филип Форсберг)
60:53 • Стивен Стэмкос
(Эрик Хаула, Ник Бланкенбург)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Нэшвилла" шайбы в основное время матча забросили Райан О'Райлли (15-я минута) и Роман Йози (18), а автором победного гола в овертайме стал Стивен Стэмкос (61). У хозяев площадки отличились Брок Фэйбер (7) и Йоэль Эрикссон Эк (21).
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голевой передачей. Форвард "Уайлд" Владимир Тарасенко применил два силовых приема. Нападающий "дикарей" Яков Тренин нанес два броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и заблокировал один бросок. Форвард "Миннесоты" Данила Юров трижды бросил в створ и провел один хит. Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков нанес один бросок в створ и отметился одним силовым приемом.
"Миннесота" уступила во второй игре кряду. "Нэшвилл" одержал третью победу подряд.
