"Миннесота" уступила "Нэшвиллу", Капризов отметился передачей

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Нэшвилла" шайбы в основное время матча забросили Райан О'Райлли (15-я минута) и Роман Йози (18), а автором победного гола в овертайме стал Стивен Стэмкос (61). У хозяев площадки отличились Брок Фэйбер (7) и Йоэль Эрикссон Эк (21).
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голевой передачей. Форвард "Уайлд" Владимир Тарасенко применил два силовых приема. Нападающий "дикарей" Яков Тренин нанес два броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и заблокировал один бросок. Форвард "Миннесоты" Данила Юров трижды бросил в створ и провел один хит. Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков нанес один бросок в створ и отметился одним силовым приемом.
"Миннесота" уступила во второй игре кряду. "Нэшвилл" одержал третью победу подряд.
