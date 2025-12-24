"Миннесота" уступила "Нэшвиллу", Капризов отметился передачей

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Нэшвилла" шайбы в основное время матча забросили Райан О'Райлли (15-я минута) и Роман Йози (18), а автором победного гола в овертайме стал Стивен Стэмкос (61). У хозяев площадки отличились Брок Фэйбер (7) и Йоэль Эрикссон Эк (21).