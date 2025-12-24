Рейтинг@Mail.ru
Логинов и Сорина примут участие в "Гонке чемпионов" - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
12:40 24.12.2025 (обновлено: 13:16 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/gonka-2064318014.html
Логинов и Сорина примут участие в "Гонке чемпионов"
Логинов и Сорина примут участие в "Гонке чемпионов" - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Логинов и Сорина примут участие в "Гонке чемпионов"
Чемпион мира по биатлону в спринте Александр Логинов и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Татьяна Сорина примут участие в "Гонке чемпионов" в... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T12:40:00+03:00
2025-12-24T13:16:00+03:00
биатлон
александр логинов (биатлонист)
светлана миронова
гонка чемпионов
ирина казакевич
рязань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780878934_0:73:3071:1800_1920x0_80_0_0_37ac4e8cab46f63bdb818566e9ad3ea8.jpg
https://ria.ru/20251222/korostelev-2063810708.html
https://ria.ru/20251219/maygurov-2063155460.html
рязань
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780878934_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f37e2fb9e061f675832fb4e713f05db9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр логинов (биатлонист), светлана миронова, гонка чемпионов, ирина казакевич, рязань
Биатлон, Александр Логинов (биатлонист), Светлана Миронова, Гонка чемпионов, Ирина Казакевич, Рязань
Логинов и Сорина примут участие в "Гонке чемпионов"

Биатлонист Логинов и лыжница Сорина примут участие в "Гонке чемпионов" в Рязани

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Логинов
Александр Логинов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Чемпион мира по биатлону в спринте Александр Логинов и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Татьяна Сорина примут участие в "Гонке чемпионов" в Рязани, сообщается на пресс-конференции, посвященной соревнованию и проходящей в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Гонка чемпионов" пройдет с 3 по 4 января. В первом этапе турнира в ходе квалификации определятся десять команд по четыре человека, в которые войдут по два представителя мужского и женского пола из лыжного спорта и биатлона. На следующий день отобравшиеся спортсмены поборются за призовой фонд в 12 миллионов рублей. Победители получат 2 млн рублей, занявшие второе место - 1,8 млн, третье - 1,6 млн, четвертое - 1,4 млн, пятое - 1,2 млн, шестое - 1 млн, седьмое - 900 тысяч, восьмое - 800 тысяч, девятое - 700 тысяч, десятое - 600 тысяч.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Норвежский журналист рассказал, как Коростелева и Непряеву приняли на КМ
22 декабря, 12:47
Основная гонка будет состоять из восьми этапов, где представители обеих дисциплин будут поочередно сменять друг друга. Сначала стартуют биатлонисты и проходят три круга со стрельбой лежа и стоя, затем эстафета переходит к лыжникам, которым нужно преодолеть четыре круга. В первой половине гонки выступят женщины, во второй - мужчины.
Состав участников гонки чемпионов выглядит следующим образом:
Биатлон, женщины: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Динара Смольская, Полина Плюснина, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.
Биатлон, мужчины: Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Даниил Усов, Евгений Сидоров, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Эдуард Латыпов.
Лыжные гонки, женщины: Татьяна Сорина, Алена Баранова, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Алина Пеклецова, Юлия Ступак, Екатерина Никитина.
Лыжные гонки, мужчины: Сергей Волков, Иван Горбунов, Павел Соловьев, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, Константин Тиунов, Денис Спицов, Артем Мальцев, Александр Терентьев. Десятый участник соревнования среди мужчин-лыжников будет объявлен позднее. На место в составе претендуют шесть человек.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Бойкотировать не будем": Майгуров высказался о возможном слиянии федераций
19 декабря, 11:37
 
БиатлонАлександр Логинов (биатлонист)Светлана МироноваГонка чемпионовИрина КазакевичРязань
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала