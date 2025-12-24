Логинов и Сорина примут участие в "Гонке чемпионов"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Чемпион мира по биатлону в спринте Александр Логинов и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Татьяна Сорина примут участие в "Гонке чемпионов" в Рязани, сообщается на пресс-конференции, посвященной соревнованию и проходящей в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Гонка чемпионов" пройдет с 3 по 4 января. В первом этапе турнира в ходе квалификации определятся десять команд по четыре человека, в которые войдут по два представителя мужского и женского пола из лыжного спорта и биатлона. На следующий день отобравшиеся спортсмены поборются за призовой фонд в 12 миллионов рублей. Победители получат 2 млн рублей, занявшие второе место - 1,8 млн, третье - 1,6 млн, четвертое - 1,4 млн, пятое - 1,2 млн, шестое - 1 млн, седьмое - 900 тысяч, восьмое - 800 тысяч, девятое - 700 тысяч, десятое - 600 тысяч.
Основная гонка будет состоять из восьми этапов, где представители обеих дисциплин будут поочередно сменять друг друга. Сначала стартуют биатлонисты и проходят три круга со стрельбой лежа и стоя, затем эстафета переходит к лыжникам, которым нужно преодолеть четыре круга. В первой половине гонки выступят женщины, во второй - мужчины.
Состав участников гонки чемпионов выглядит следующим образом:
Биатлон, женщины: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Динара Смольская, Полина Плюснина, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.
Биатлон, мужчины: Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Даниил Усов, Евгений Сидоров, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Эдуард Латыпов.
Лыжные гонки, женщины: Татьяна Сорина, Алена Баранова, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Алина Пеклецова, Юлия Ступак, Екатерина Никитина.
Лыжные гонки, мужчины: Сергей Волков, Иван Горбунов, Павел Соловьев, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, Константин Тиунов, Денис Спицов, Артем Мальцев, Александр Терентьев. Десятый участник соревнования среди мужчин-лыжников будет объявлен позднее. На место в составе претендуют шесть человек.