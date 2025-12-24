Логинов и Сорина примут участие в "Гонке чемпионов"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Чемпион мира по биатлону в спринте Александр Логинов и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Татьяна Сорина примут участие в "Гонке чемпионов" в Рязани, сообщается на пресс-конференции, посвященной соревнованию и проходящей в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Основная гонка будет состоять из восьми этапов, где представители обеих дисциплин будут поочередно сменять друг друга. Сначала стартуют биатлонисты и проходят три круга со стрельбой лежа и стоя, затем эстафета переходит к лыжникам, которым нужно преодолеть четыре круга. В первой половине гонки выступят женщины, во второй - мужчины.