https://ria.ru/20251224/futbol-2064319481.html
Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу
Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу
Марокко может заработать от 450 миллионов до 1,2 миллиарда долларов на Кубке Африки по футболу, сообщил в среду арабский телеканал "Аль-Арабия". РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T12:47:00+03:00
2025-12-24T12:47:00+03:00
2025-12-24T12:47:00+03:00
футбол
марокко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20251223/senegal-2064183106.html
марокко
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марокко
Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу
"Аль-Арабия": Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Марокко может заработать от 450 миллионов до 1,2 миллиарда долларов на Кубке Африки по футболу, сообщил в среду арабский телеканал "Аль-Арабия".
Кубок африканских наций, стартовавший в понедельник, завершится 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.
"Согласно оценкам, проведение Кубка африканских наций позитивно скажется на туризме. В частности, Марокко примет дополнительно от 500 тысяч до 1 миллиона иностранных гостей. Доходы гостиничного сектора, транспорта, кафе и ресторанов составят от 450 миллионов до 1,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении телеканала.
По информации телеканала, Марокко также выручит 22,5 миллиона долларов от реализации прав на трансляцию матчей.
По данным СМИ, власти Марокко потратили на подготовку инфраструктуры для проведения Кубка Африки порядка 16,3 миллиарда долларов. Эта инфраструктура также будет использована для проведения Чемпионата мира по футболу в 2030 году, который пройдет сразу в трех странах - Испании, Португалии и Марокко.