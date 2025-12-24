Рейтинг@Mail.ru
Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:47 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/futbol-2064319481.html
Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу
Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу
Марокко может заработать от 450 миллионов до 1,2 миллиарда долларов на Кубке Африки по футболу, сообщил в среду арабский телеканал "Аль-Арабия". РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T12:47:00+03:00
2025-12-24T12:47:00+03:00
футбол
марокко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20251223/senegal-2064183106.html
марокко
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
марокко
Футбол, Марокко
Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу

"Аль-Арабия": Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Марокко может заработать от 450 миллионов до 1,2 миллиарда долларов на Кубке Африки по футболу, сообщил в среду арабский телеканал "Аль-Арабия".
Кубок африканских наций, стартовавший в понедельник, завершится 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.
"Согласно оценкам, проведение Кубка африканских наций позитивно скажется на туризме. В частности, Марокко примет дополнительно от 500 тысяч до 1 миллиона иностранных гостей. Доходы гостиничного сектора, транспорта, кафе и ресторанов составят от 450 миллионов до 1,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении телеканала.
По информации телеканала, Марокко также выручит 22,5 миллиона долларов от реализации прав на трансляцию матчей.
По данным СМИ, власти Марокко потратили на подготовку инфраструктуры для проведения Кубка Африки порядка 16,3 миллиарда долларов. Эта инфраструктура также будет использована для проведения Чемпионата мира по футболу в 2030 году, который пройдет сразу в трех странах - Испании, Португалии и Марокко.
Мячи на поле перед началом мачта - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Дубль Джексона принес Сенегалу победу над Ботсваной на Кубке Африки
23 декабря, 20:04
 
ФутболМарокко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала