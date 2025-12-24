Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Марокко может заработать от 450 миллионов до 1,2 миллиарда долларов на Кубке Африки по футболу, сообщил в среду арабский телеканал "Аль-Арабия".

Кубок африканских наций, стартовавший в понедельник, завершится 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.

"Согласно оценкам, проведение Кубка африканских наций позитивно скажется на туризме. В частности, Марокко примет дополнительно от 500 тысяч до 1 миллиона иностранных гостей. Доходы гостиничного сектора, транспорта, кафе и ресторанов составят от 450 миллионов до 1,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении телеканала.

По информации телеканала, Марокко также выручит 22,5 миллиона долларов от реализации прав на трансляцию матчей.