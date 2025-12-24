Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" пробился в полуфинал Кубка английской лиги - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:38 24.12.2025 (обновлено: 05:55 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/futbol-2064215509.html
"Арсенал" пробился в полуфинал Кубка английской лиги
"Арсенал" пробился в полуфинал Кубка английской лиги - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Арсенал" пробился в полуфинал Кубка английской лиги
"Арсенал" в серии пенальти переиграл "Кристал Пэлас" в лондонском дерби в рамках четвертьфинального матча Кубка английской лиги. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T02:38:00+03:00
2025-12-24T05:55:00+03:00
футбол
спорт
максанс лакруа
арсенал (лондон)
кристал пэлас
марк гэи
кубок английской лиги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908286216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b87cf961afbc44bf5a02d439b7760ea.jpg
https://ria.ru/20251221/arsenal-2063583382.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908286216_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_9c749d9fed5e63c694118019b2b00fce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максанс лакруа, арсенал (лондон), кристал пэлас, марк гэи, кубок английской лиги
Футбол, Спорт, Максанс Лакруа, Арсенал (Лондон), Кристал Пэлас, Марк Гэи, Кубок английской лиги
"Арсенал" пробился в полуфинал Кубка английской лиги

"Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас" в четвертьфинале Кубка английской лиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал"Футболисты "Арсенала"
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал"
Футболисты "Арсенала". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Арсенал" в серии пенальти переиграл "Кристал Пэлас" в лондонском дерби в рамках четвертьфинального матча Кубка английской лиги.
Основное время встречи, прошедшей на домашнем стадионе "Арсенала", завершилось со счетом 1:1. Автоголом отметился защитник "Кристал Пэлас" Максанс Лакруа (79-я минута). В ворота "Арсенала" мяч забил Марк Гэи. В серии пенальти точнее оказались хозяева - 8:7.
В полуфинале, который пройдет в двухматчевом формате, "Арсенал" сыграет с лондонским "Челси". Вторую полуфинальную пару составили "Ньюкасл" и "Манчестер Сити". Финал состоится 22 марта.
Виктор Дьекереш - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Арсенал" вернул себе лидерство в чемпионате Англии
21 декабря, 01:17
 
ФутболСпортМаксанс ЛакруаАрсенал (Лондон)Кристал ПэласМарк ГэиКубок английской лиги
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала