"Арсенал" пробился в полуфинал Кубка английской лиги
"Арсенал" пробился в полуфинал Кубка английской лиги
"Арсенал" в серии пенальти переиграл "Кристал Пэлас" в лондонском дерби в рамках четвертьфинального матча Кубка английской лиги. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Арсенал" пробился в полуфинал Кубка английской лиги
