Умер советский олимпийский чемпион в метании молота
Олимпийский чемпион 1972 года в метании молота Анатолий Бондарчук умер на 86-м году жизни, сообщает Федерация легкой атлетики Украины. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион 1972 года в метании молота Анатолий Бондарчук умер на 86-м году жизни, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
О смерти бывшего спортсмена стало известно во вторник.
В 1972 году Бондарчук с рекордом соревнований завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Мюнхене, также в его активе бронзовая медаль Игр 1976 года. Он побеждал на чемпионате Европы, четыре раза становился чемпионом СССР и дважды устанавливал мировой рекорд. Бондарчук был тренером сборной СССР по метанию молота на Олимпийских играх в 1980 и 1988 годах.