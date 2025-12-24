Рейтинг@Mail.ru
10:15 24.12.2025 (обновлено: 10:16 24.12.2025)
Умер советский олимпийский чемпион в метании молота
Умер советский олимпийский чемпион в метании молота
Умер советский олимпийский чемпион в метании молота

Олимпийский чемпион в метании молота Анатолий Бондарчук умер в возрасте 85 лет

© РИА Новости / Максимов | Перейти в медиабанкТренер олимпийской команды СССР по метанию молота, олимпийский чемпион Анатолий Бондарчук
Тренер олимпийской команды СССР по метанию молота, олимпийский чемпион Анатолий Бондарчук - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион 1972 года в метании молота Анатолий Бондарчук умер на 86-м году жизни, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
О смерти бывшего спортсмена стало известно во вторник.
В 1972 году Бондарчук с рекордом соревнований завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Мюнхене, также в его активе бронзовая медаль Игр 1976 года. Он побеждал на чемпионате Европы, четыре раза становился чемпионом СССР и дважды устанавливал мировой рекорд. Бондарчук был тренером сборной СССР по метанию молота на Олимпийских играх в 1980 и 1988 годах.
 
