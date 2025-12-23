Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
00:21 • Понтус Холмберг
09:12 • Даррен Рэддиш
28:01 • Энтони Чирелли
45:36 • Оливер Бьеркстранд
26:43 • Джастин Фолк
(Тайлер Такер, Otto Stenberg)
Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась победой "молний" со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). У хозяев отличились Понтус Хольмберг (1-я минута), Даррен Рэддиш (10), Энтони Сирелли (29) и Оливер Бьеркстранд (46). Две передачи на счету российского нападающего Никиты Кучерова. Голкипер Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков, его признали второй звездой матча. Гол гостей на счету Джастина Фолка (27).
В активе 32-летнего Кучерова стало 45 очков (13 шайб + 32 передачи) в 32 матчах, он идет седьмым в гонке лучших бомбардиров сезона.
"Тампа" с 43 очками занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона, "Сент-Луис" (36 очков) располагается на пятой позиции в Центральном дивизионе.
В другой встрече "Филадельфия Флайерз" дома обыграла "Ванкувер Кэнакс" со счетом 5:2. В составе победителей гол и передача на счету Никиты Гребенкина, одну шайбу забросил Матвей Мичков, он прервал свою безголевую серию на отметке в 10 матчей.
