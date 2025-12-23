Рейтинг@Mail.ru
Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
Хоккей
 
07:34 23.12.2025
Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
4 : 1
Сент-Луис
00:21 • Понтус Холмберг
(Даррен Рэддиш, Земгус Гиргенсонс)
09:12 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гентцель)
28:01 • Энтони Чирелли
(Даррен Рэддиш)
45:36 • Оливер Бьеркстранд
(Джейк Гентцель, Никита Кучеров)
26:43 • Джастин Фолк
(Тайлер Такер, Otto Stenberg)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась победой "молний" со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). У хозяев отличились Понтус Хольмберг (1-я минута), Даррен Рэддиш (10), Энтони Сирелли (29) и Оливер Бьеркстранд (46). Две передачи на счету российского нападающего Никиты Кучерова. Голкипер Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков, его признали второй звездой матча. Гол гостей на счету Джастина Фолка (27).
В активе 32-летнего Кучерова стало 45 очков (13 шайб + 32 передачи) в 32 матчах, он идет седьмым в гонке лучших бомбардиров сезона.
"Тампа" с 43 очками занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона, "Сент-Луис" (36 очков) располагается на пятой позиции в Центральном дивизионе.
В другой встрече "Филадельфия Флайерз" дома обыграла "Ванкувер Кэнакс" со счетом 5:2. В составе победителей гол и передача на счету Никиты Гребенкина, одну шайбу забросил Матвей Мичков, он прервал свою безголевую серию на отметке в 10 матчей.
