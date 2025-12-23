Сестра Месси получила травму после дорожной аварии в Майами

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мария Соль Месси, сестра аргентинского футболиста Лионеля Месси, получила перелом позвонков в результате автомобильной аварии в Майами, сообщает The Sun со ссылкой на аргентинского журналиста Анхеля де Брито.
По данным источника, девушка потеряла контроль над управлением и врезалась в стену. Отмечается, что она могла передвигаться на пикапе или мотоцикле.
"Сестра Месси в порядке, ей ничего не угрожает. Она получила ожоги, а ожоги, как и смещение позвонков, очень трудно поддаются лечению. Она уже начала реабилитацию в Росарио. Ее мама Селия Куччиттини сказала, что Мария Соль потеряла сознание и врезалась в стену. У нее два сломанных позвонка, перелом пятки и запястья", - заявил журналист.
Сообщается, что свадьба Марии Соль с членом тренерского штаба молодежной команды "Интер Майами" Хулианом Арельяно, запланированная на 3 января в Росарио, будет перенесена. Планировалось, что на церемонии будет присутствовать и брат девушки.