Рейтинг@Mail.ru
Роналду приобрел две виллы на островах в Красном море - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:05 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/ronaldu-2064101943.html
Роналду приобрел две виллы на островах в Красном море
Роналду приобрел две виллы на островах в Красном море - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Роналду приобрел две виллы на островах в Красном море
Футболист Криштиану Роналду со своей невестой Джорджиной Родригес приобрели две виллы на уединенных островах в Красном море, куда можно добраться только на... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T15:05:00+03:00
2025-12-23T15:05:00+03:00
футбол
красное море
европа
аль-наср
криштиану роналду
спортинг (лиссабон)
манчестер юнайтед
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262176_0:194:1080:802_1920x0_80_0_0_74430bee6207fe5753dacb6ad0c09c33.jpg
https://ria.ru/20251221/futbol-2063603323.html
красное море
европа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262176_0:93:1080:903_1920x0_80_0_0_cb51968960a2d7a68630dadf27873c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
красное море, европа, аль-наср, криштиану роналду, спортинг (лиссабон), манчестер юнайтед, лига чемпионов уефа, спорт
Футбол, Красное море, Европа, Аль-Наср, Криштиану Роналду, Спортинг (Лиссабон), Манчестер Юнайтед, Лига чемпионов УЕФА, Спорт
Роналду приобрел две виллы на островах в Красном море

Роналду приобрел две виллы на уединенных островах в Красном море

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Футболист Криштиану Роналду со своей невестой Джорджиной Родригес приобрели две виллы на уединенных островах в Красном море, куда можно добраться только на арендованном катере или гидросамолете, сообщается на сайте застройщика Red Sea Global.
Сообщается, что Роналду выбрал для проживания курорт Нуджума, расположенный почти в 26 км от материка, ради уединения, обеспечивающего максимальную приватность.
"С момента нашего первого визита мы почувствовали связь с островом и его природной красотой. Это место, где мы чувствуем себя спокойно. Теперь, когда у нас здесь есть дом, мы можем проводить время с семьей в полной безмятежности", - заявила Родригес.
Роналду 40 лет. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. С января 2023-го португалец выступает за саудовский "Аль-Наср", до этого он играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром
21 декабря, 08:21
 
ФутболКрасное мореЕвропаАль-НасрКриштиану РоналдуСпортинг (Лиссабон)Манчестер ЮнайтедЛига чемпионов 2025-2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Трактор
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    ЦСКА
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    7
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала