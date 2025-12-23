https://ria.ru/20251223/petrosyan-2064027189.html
Петросян и Гуменник выступят на турнире перед Олимпиадой
Петросян и Гуменник выступят на турнире перед Олимпиадой - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Петросян и Гуменник выступят на турнире перед Олимпиадой
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) организует специальный турнир для проверки готовности к Олимпиаде Аделии Петросян и Петра Гуменника,... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T10:57:00+03:00
2025-12-23T10:57:00+03:00
2025-12-23T12:31:00+03:00
фигурное катание
спорт
санкт-петербург
пекин
аделия петросян
пётр гуменник
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063575603_0:0:3453:1943_1920x0_80_0_0_53b2a244f9509011892c47627f16d2e7.jpg
https://ria.ru/20251223/valieva-2063985621.html
санкт-петербург
пекин
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063575603_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_408ae67f38c7abca1efd17a3f3dec495.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, санкт-петербург, пекин, аделия петросян, пётр гуменник, международный олимпийский комитет (мок)
Фигурное катание, Спорт, Санкт-Петербург, Пекин, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Международный олимпийский комитет (МОК)
Петросян и Гуменник выступят на турнире перед Олимпиадой
Петросян и Гуменник до Олимпиады выступят на специальном турнире в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) организует специальный турнир для проверки готовности к Олимпиаде Аделии Петросян и Петра Гуменника, сообщил РИА Новости президент ФФККР Антон Сихарулидзе.
Петросян и Гуменник в сентябре успешно прошли квалификационный отбор на турнире в Пекине. Международный олимпийский комитет (МОК) направил фигуристам официальное приглашение выступить на Олимпиаде, российские спортсмены его приняли.
«
"Федерация организует специально новый турнир для проверки готовности Петросян и Гуменника с участием сильнейших российских фигуристов. Место и дата пока не определены", - сообщил Сихарулидзе.
Как сообщила РИА Новости тренер Гуменника Вероника Дайнеко, выступление олимпийца планируется на чемпионате Санкт-Петербурга 31 января - 1 февраля. Этот турнир пройдет в Академии им. Панина-Коломенкина со зрителями.