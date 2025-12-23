Рейтинг@Mail.ru
10:57 23.12.2025 (обновлено: 12:31 23.12.2025)
Петросян и Гуменник выступят на турнире перед Олимпиадой
спорт, санкт-петербург, пекин, аделия петросян, пётр гуменник, международный олимпийский комитет (мок)
Фигурное катание, Спорт, Санкт-Петербург, Пекин, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Международный олимпийский комитет (МОК)
Петросян и Гуменник выступят на турнире перед Олимпиадой

Петросян и Гуменник до Олимпиады выступят на специальном турнире в России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) организует специальный турнир для проверки готовности к Олимпиаде Аделии Петросян и Петра Гуменника, сообщил РИА Новости президент ФФККР Антон Сихарулидзе.
Петросян и Гуменник в сентябре успешно прошли квалификационный отбор на турнире в Пекине. Международный олимпийский комитет (МОК) направил фигуристам официальное приглашение выступить на Олимпиаде, российские спортсмены его приняли.
"Федерация организует специально новый турнир для проверки готовности Петросян и Гуменника с участием сильнейших российских фигуристов. Место и дата пока не определены", - сообщил Сихарулидзе.
Как сообщила РИА Новости тренер Гуменника Вероника Дайнеко, выступление олимпийца планируется на чемпионате Санкт-Петербурга 31 января - 1 февраля. Этот турнир пройдет в Академии им. Панина-Коломенкина со зрителями.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Решение о дисквалификации Валиевой пропало с сайта CAS
Вчера, 03:29
 
Фигурное катаниеСпортСанкт-ПетербургПекинАделия ПетросянПётр ГуменникМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
