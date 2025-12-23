Петросян и Гуменник выступят на турнире перед Олимпиадой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) организует специальный турнир для проверки готовности к Олимпиаде Аделии Петросян и Петра Гуменника, сообщил РИА Новости президент ФФККР Антон Сихарулидзе.

Петросян и Гуменник в сентябре успешно прошли квалификационный отбор на турнире в Пекине. Международный олимпийский комитет (МОК) направил фигуристам официальное приглашение выступить на Олимпиаде, российские спортсмены его приняли.

« "Федерация организует специально новый турнир для проверки готовности Петросян и Гуменника с участием сильнейших российских фигуристов. Место и дата пока не определены", - сообщил Сихарулидзе.