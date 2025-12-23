Рейтинг@Mail.ru
"Денвер" благодаря трипл-даблу Йокича обыграл "Юту" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
08:41 23.12.2025 (обновлено: 08:42 23.12.2025)
"Денвер" благодаря трипл-даблу Йокича обыграл "Юту" в матче НБА
"Денвер Наггетс" обыграл "Юту Джаз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 23.12.2025
спорт, никола йокич, лаури маркканен, денвер наггетс, юта джаз, кливленд кавальерс, нба
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Лаури Маркканен, Денвер Наггетс, Юта Джаз, Кливленд Кавальерс, НБА
"Денвер" благодаря трипл-даблу Йокича обыграл "Юту" в матче НБА

"Денвер Наггетс" со счетом 135:112 обыграл "Юту Джаз" в матче НБА

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Юту Джаз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере закончилась победой "Наггетс" со счетом 135:112 (40:15, 29:31, 34:38, 32:28). Самыми результативными игроками матча стали Лаури Маркканен из "Юты" и Джамал Мюррэй из "Денвера", набравшие по 27 очков. Центровой "Наггетс" Никола Йокич оформил трипл-дабл из 14 очков, 13 подборов и 13 передач.
"Денвер" с 21 победой в 28 играх идет на втором месте в таблице Западной конференции, где "Юта" (10 побед в 28 играх) занимает 12-ю позицию.
Результаты других матчей:
Джейлен Брансон - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
НБА назвала лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата
Вчера, 01:22
 
БаскетболСпортНикола ЙокичЛаури МаркканенДенвер НаггетсЮта ДжазКливленд КавальерсНБА
 
