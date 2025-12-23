"Денвер" благодаря трипл-даблу Йокича обыграл "Юту" в матче НБА

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Юту Джаз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
23 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Встреча в Денвере закончилась победой "Наггетс" со счетом 135:112 (40:15, 29:31, 34:38, 32:28). Самыми результативными игроками матча стали Лаури Маркканен из "Юты" и Джамал Мюррэй из "Денвера", набравшие по 27 очков. Центровой "Наггетс" Никола Йокич оформил трипл-дабл из 14 очков, 13 подборов и 13 передач.
"Денвер" с 21 победой в 28 играх идет на втором месте в таблице Западной конференции, где "Юта" (10 побед в 28 играх) занимает 12-ю позицию.
Результаты других матчей:
- "Кливленд Кавальерс" - "Шарлотт Хорнетс" - 139:132;
- "Бостон Селтикс" - "Индиана Пэйсерс" - 103:95;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Даллас Маверикс" - 119:113;
- "Оклахома-Сити Тандер" - "Мемфис Гриззлис" - 119:103;
- "Голден Стэйт Уорриорз" - "Орландо Мэджик" - 120:97;
- "Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Детройт Пистонс" - 102:110.