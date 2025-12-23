Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Автомобилиста" вошел в заявку сборной Франции на Олимпийские игры
Хоккей
 
23:16 23.12.2025 (обновлено: 23:23 23.12.2025)
Хоккеист "Автомобилиста" вошел в заявку сборной Франции на Олимпийские игры
Хоккеист "Автомобилиста" вошел в заявку сборной Франции на Олимпийские игры
Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста включен в заявку сборной Франции на зимние Олимпийские игры 2026 года в итальянских Милане и... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
стефан да коста
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, зимние олимпийские игры 2026, стефан да коста, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Стефан Да Коста, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккеист "Автомобилиста" вошел в заявку сборной Франции на Олимпийские игры

Хоккеист "Автомобилиста" Да Коста вошел в заявку сборной Франции на Олимпиаду

Стефан Да Коста
Стефан Да Коста
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Стефан Да Коста. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста включен в заявку сборной Франции на зимние Олимпийские игры 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на сайте Французской хоккейной федерации (FFHG).
Да Коста вошел в заявку сборной Франции из 24 хоккеистов, еще один игрок будет назван в начале января 2026 года в соответствии с договоренностями с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).
Да Косте 36 лет, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) француз провел 28 матчей и набрал 26 (9+17) очков. Также в КХЛ Да Коста выступал за московский ЦСКА, ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс". Всего в лиге он провел 599 матчей и набрал 520 очков (212 голов + 308 передач).
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Мужская сборная Франции на групповом этапе сыграет c командами Канады, Чехии и Швейцарии. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков лиги от участия в Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России до Олимпиады. Вместо нее в качестве участника была утверждена команда Франции.
Шайба - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В НХЛ допустили отказ игроков от участия в Олимпиаде в Италии
9 декабря, 10:39
 
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026Стефан Да КостаАвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
