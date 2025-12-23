Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Филадельфии" похвалил Гребенкина
Хоккей
 
10:59 23.12.2025
Тренер "Филадельфии" похвалил Гребенкина
Тренер "Филадельфии" похвалил Гребенкина - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Тренер "Филадельфии" похвалил Гребенкина
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Рик Токкет заявил, что гол помог российскому нападающему Никите Гребенкину показать
Тренер "Филадельфии" похвалил Гребенкина

Тренер "Филадельфии" Токкет считает, что Гребенкин показывает свою лучшую игру

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз" Российский нападающий "Филадельфии Флайерз" Никита Гребенкин
Российский нападающий Филадельфии Флайерз Никита Гребенкин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Рик Токкет заявил, что гол помог российскому нападающему Никите Гребенкину показать себя с лучшей стороны.
Во вторник "Филадельфия" обыграла "Ванкувер Кэнакс" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гребенкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Россиянин был признан третьей звездой игрового дня.
«
"Гребенкин играл около ворот, а затем совершил отличное действие, чтобы сохранить шайбу (при голе Карла Грундстрёма). Я думаю, что этот гол очень помог Гребенкину. Это то направление, куда ему нужно двигаться. Он будет присматриваться к игрокам в лиге, которые забивают из этой зоны, действуют жестко, и он там как заноза. Вот тогда Гребенкин показывает свою лучшую игру", - приводятся слова Токкета на сайте НХЛ.
Гребенкину 22 года, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга". Всего на счету россиянина две шайбы и четыре передачи в 24 играх сезона.
Хоккеисты клуба НХЛ Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ
