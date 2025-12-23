Тренер "Филадельфии" похвалил Гребенкина

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Рик Токкет заявил, что гол помог российскому нападающему Никите Гребенкину показать себя с лучшей стороны.
Во вторник "Филадельфия" обыграла "Ванкувер Кэнакс" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гребенкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Россиянин был признан третьей звездой игрового дня.
"Гребенкин играл около ворот, а затем совершил отличное действие, чтобы сохранить шайбу (при голе Карла Грундстрёма). Я думаю, что этот гол очень помог Гребенкину. Это то направление, куда ему нужно двигаться. Он будет присматриваться к игрокам в лиге, которые забивают из этой зоны, действуют жестко, и он там как заноза. Вот тогда Гребенкин показывает свою лучшую игру", - приводятся слова Токкета на сайте НХЛ.
Гребенкину 22 года, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга". Всего на счету россиянина две шайбы и четыре передачи в 24 играх сезона.