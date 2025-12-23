Сперцян стал лучшим футболистом "Краснодара" по итогам первой части сезона

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян признан лучшим игроком команды по итогам первой части сезона-2025/26, сообщается на сайте футбольного клуба.
В опросе участвовал 1351 человек. Сперцян набрал 43,67% голосов. По итогам первой части сезона полузащитник с 12 передачами лидирует в списке лучших ассистентов Российской премьер-лиги (РПЛ). За 18 матчей чемпионата Сперцян забил 8 мячей, разделив вместе с Джоном Кордобой первое место в топе бомбардиров "Краснодара" в текущем сезоне. Капитан команды также отметился голом в матче пути РПЛ Кубка России против московского "Динамо".
Второе место с 21,76% голосов занял Кордоба. В активе нападающего 12 голов и 7 передач за "Краснодар" в различных соревнованиях в текущем сезоне. Третьим стал голкипер Станислав Агкацев. Вратарь сыграл 20 матчей в первой половине сезона, в девяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
"Краснодар" с 40 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. Команда также продолжает выступление в пути РПЛ Кубка России, где в полуфинале встретится с московским ЦСКА.
Болельщики выбрали лучшего футболиста "Спартака" в ноябре-декабре
15 декабря, 16:46