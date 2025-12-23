Рейтинг@Mail.ru
Сперцян стал лучшим футболистом "Краснодара" по итогам первой части сезона - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:32 23.12.2025 (обновлено: 17:35 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/futbol-2064130179.html
Сперцян стал лучшим футболистом "Краснодара" по итогам первой части сезона
Сперцян стал лучшим футболистом "Краснодара" по итогам первой части сезона - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Сперцян стал лучшим футболистом "Краснодара" по итогам первой части сезона
Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян признан лучшим игроком команды по итогам первой части сезона-2025/26, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T16:32:00+03:00
2025-12-23T17:35:00+03:00
футбол
джон кордоба
станислав агкацев
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
эдуард сперцян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046537824_0:366:2965:2034_1920x0_80_0_0_70d2b12af09493b7fcd6406f00a10b90.jpg
https://ria.ru/20251215/futbol-2062179027.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046537824_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79393543528afe45caf387e022546b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
джон кордоба, станислав агкацев, краснодар, российская премьер-лига (рпл), эдуард сперцян
Футбол, Джон Кордоба, Станислав Агкацев, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Эдуард Сперцян
Сперцян стал лучшим футболистом "Краснодара" по итогам первой части сезона

Сперцяна признали лучшим футболистом "Краснодара" в первой части сезона РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЭдуард Сперцян
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Эдуард Сперцян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян признан лучшим игроком команды по итогам первой части сезона-2025/26, сообщается на сайте футбольного клуба.
В опросе участвовал 1351 человек. Сперцян набрал 43,67% голосов. По итогам первой части сезона полузащитник с 12 передачами лидирует в списке лучших ассистентов Российской премьер-лиги (РПЛ). За 18 матчей чемпионата Сперцян забил 8 мячей, разделив вместе с Джоном Кордобой первое место в топе бомбардиров "Краснодара" в текущем сезоне. Капитан команды также отметился голом в матче пути РПЛ Кубка России против московского "Динамо".
Второе место с 21,76% голосов занял Кордоба. В активе нападающего 12 голов и 7 передач за "Краснодар" в различных соревнованиях в текущем сезоне. Третьим стал голкипер Станислав Агкацев. Вратарь сыграл 20 матчей в первой половине сезона, в девяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
"Краснодар" с 40 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. Команда также продолжает выступление в пути РПЛ Кубка России, где в полуфинале встретится с московским ЦСКА.
Пабло Солари - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Болельщики выбрали лучшего футболиста "Спартака" в ноябре-декабре
15 декабря, 16:46
 
ФутболДжон КордобаСтанислав АгкацевКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Эдуард Сперцян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Трактор
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    ЦСКА
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    7
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала