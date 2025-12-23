Рейтинг@Mail.ru
РФС наложил на "Балтику" запрет на регистрацию новичков из-за долгов
23.12.2025
Футбол
 
14:12 23.12.2025
РФС наложил на "Балтику" запрет на регистрацию новичков из-за долгов
РФС наложил на "Балтику" запрет на регистрацию новичков из-за долгов
Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков заявил РИА Новости, РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Футбол, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
РФС наложил на "Балтику" запрет на регистрацию новичков из-за долгов

Футбол. "Балтика" (Калининград) – "Торпедо" (Москва)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков заявил РИА Новости, что запрет на регистрацию новых игроков, наложенный на калининградскую "Балтику", связан с наличием у клуба задолженности.
Ранее появилась информация о том, что "Балтика" не сможет регистрировать новых футболистов в зимнее трансферное окно из-за наличия трансферного бана.
«
"Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на "Балтику" еще 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, выявленное при финансовом контроле, а именно – задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета", - сказал Дьяков.
"Балтика" летом 2025 года вышла в Российскую премьер-лигу, заняв первое место в Первой лиге. В первой части сезона-2025/26 калининградцы после 18 туров занимают пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского футбола, опережая, в том числе, московские "Спартак" и "Динамо".
