Дубль Буше помог "Автомобилисту" разгромить "Сибирь" в матче КХЛ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над новосибирской "Сибирью" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей. Дублем отметился Рид Буше (9-я и 21-я минуты), шайбы также забросили Юрий Паутов (25), Стефан Да Коста (26) и Никита Трямкин (50). Ассистировавший Да Косте Брукс Мэйсек продлил свою результативную серию (2 гола + 3 передачи) до пяти матчей. Голкипер "Автомобилиста" Евгений Аликин отразил все 19 бросков и оформил первый в сезоне и 26-й в карьере шатаут в КХЛ.
23 декабря 2025 • начало в 15:30
Завершен
08:20 • Рид Буше
(Стефан Да Коста, Никита Трямкин)
00:36 • Рид Буше
04:09 • Юрий Паутов
(Никита Шашков, Артем Каштанов)
05:43 • Стефан Да Коста
(Рид Буше, Брукс Мэйсек)
09:17 • Никита Трямкин
Защитник "Сибири" Егор Аланов сыграл 300-й матч в карьере в КХЛ.
"Автомобилист" (45 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Сибирь" с 30 баллами располагается на последней, 11-й строчке.
