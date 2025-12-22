https://ria.ru/20251222/tarasova-2063852822.html
"Фантастически": Тарасову впечатлили прокаты на чемпионате России
"Фантастически": Тарасову впечатлили прокаты на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
"Фантастически": Тарасову впечатлили прокаты на чемпионате России
Чемпионат России по фигурному катанию был фантастическим и не уступил по уровню выступлений чемпионату мира, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна РИА Новости Спорт, 22.12.2025
фигурное катание
татьяна тарасова
пётр гуменник
аделия петросян
александра бойкова
дмитрий козловский
александра степанова (фигурное катание)
иван букин (фигурное катание)
"Фантастически": Тарасову впечатлили прокаты на чемпионате России
Тарасова: фигуристы на чемпионате России катались фантастически