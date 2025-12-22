Рейтинг@Mail.ru
"Фантастически": Тарасову впечатлили прокаты на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:52 22.12.2025 (обновлено: 14:58 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/tarasova-2063852822.html
"Фантастически": Тарасову впечатлили прокаты на чемпионате России
"Фантастически": Тарасову впечатлили прокаты на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
"Фантастически": Тарасову впечатлили прокаты на чемпионате России
Чемпионат России по фигурному катанию был фантастическим и не уступил по уровню выступлений чемпионату мира, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T14:52:00+03:00
2025-12-22T14:58:00+03:00
фигурное катание
татьяна тарасова
пётр гуменник
аделия петросян
александра бойкова
дмитрий козловский
александра степанова (фигурное катание)
иван букин (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046551735_0:264:2998:1950_1920x0_80_0_0_5f8099030ae6f36aa2591f4ea6c11cab.jpg
https://ria.ru/20251221/gumennik-2063702829.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046551735_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2c7f2ec5b4df8aecd4d9fb3e025edf63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
татьяна тарасова, пётр гуменник, аделия петросян, александра бойкова, дмитрий козловский, александра степанова (фигурное катание), иван букин (фигурное катание), спорт
Фигурное катание, Татьяна Тарасова, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Александра Степанова (фигурное катание), Иван Букин (фигурное катание), Спорт
"Фантастически": Тарасову впечатлили прокаты на чемпионате России

Тарасова: фигуристы на чемпионате России катались фантастически

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионат России по фигурному катанию был фантастическим и не уступил по уровню выступлений чемпионату мира, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Чемпионат страны проходил 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.
«
"Это был совершенно фантастический чемпионат России! Просто фантастический и ни на что не похожий! Это были соревнования на уровне чемпионата мира. Мужчины катались феноменально", - сказала Тарасова, оценивая качество выступления ведущих фигуристов страны.
Чемпионкой России в третий раз подряд стала Аделия Петросян, у мужчин турнир впервые в карьере выиграл Петр Гуменник, в соревнованиях пар победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду титул защитили Александра Степанова и Иван Букин.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Война гуманистов. Фигуристы красиво подрались на чемпионате России
21 декабря, 21:20
 
Фигурное катаниеТатьяна ТарасоваПётр ГуменникАделия ПетросянАлександра БойковаДмитрий КозловскийАлександра Степанова (фигурное катание)Иван Букин (фигурное катание)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Нефтехимик
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Алверка
    Порту
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Эспаньол
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ноттингем Форрест
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Фамаликан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала