"Спартак" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Хоккей
 
21:44 22.12.2025
"Спартак" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
"Спартак" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Московский "Спартак" обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге, где китайский клуб проводит свои домашние матчи, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей, у которых отличились Адам Ружичка (28-я минута), Иван Рябов (30) и Джозеф Кин (35). В составе проигравших шайбу забросил Никита Попугаев (12).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Шанхайские Драконы
1 : 3
Спартак Москва
11:23 • Никита Попугаев
(Borna Rendulic, Troy Josephs)
27:18 • Адам Ружичка
(Кристиан Ярош, Иван Воробьев)
29:57 • Ivan Ryabov
(Демид Мансуров)
34:12 • Джоуи Кин
(Нэйтан Тодд, Адам Ружичка)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий китайского клуба Спенсер Фу провел 300-й матч в КХЛ. Для форварда гостей Ивана Воробьева, отметившегося голевой передачей, эта встреча стала 100-й в лиге.
Московский клуб с 44 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции. "Шанхайские драконы (36 очков) потерпели четвертое поражение подряд и располагаются на девятой строчке.
Команды сыграют вновь 24 декабря, встреча также состоится в Санкт-Петербурге.
ХоккейАдам РужичкаШанхайские драконыКХЛ 2025-2026Иван ВоробьевСпенсер Фу
 
