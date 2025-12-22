Рейтинг@Mail.ru
"Колорадо" обыграл "Миннесоту" в НХЛ, Ничушкин и Капризов отдали передачи - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Хоккей
 
08:42 22.12.2025 (обновлено: 09:25 22.12.2025)
"Колорадо" обыграл "Миннесоту" в НХЛ, Ничушкин и Капризов отдали передачи
"Колорадо" обыграл "Миннесоту" в НХЛ, Ничушкин и Капризов отдали передачи - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
"Колорадо" обыграл "Миннесоту" в НХЛ, Ничушкин и Капризов отдали передачи
"Колорадо Эвеланш" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 22.12.2025
"Колорадо" обыграл "Миннесоту" в НХЛ, Ничушкин и Капризов отдали передачи

"Колорадо" со счетом 5:1 обыграл "Миннесоту" в матче НХЛ

© Фото : x.com/mnwildprХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
22 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
Миннесота
1 : 5
Колорадо
45:15 • Райан Хартман
(Юнас Бродин, Кирилл Капризов)
18:28 • Мартин Некаш
(Кэйл Макар, Габриэль Ландескуг)
33:37 • Натан Маккиннон
(Брок Нельсон, Кэйл Макар)
38:33 • Кэйл Макар
(Брок Нельсон, Габриэль Ландескуг)
55:52 • Брок Нельсон
(Самуэль Жирар, Валерий Ничушкин)
57:35 • Натан Маккиннон
(Девон Тоус, Валерий Ничушкин)
Встреча в Сент-Поле завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). В составе "Колорадо" шайбы забросили Мартин Нечас (19-я минута), Натан Маккиннон (34, 58), Кейл Макар (39) и Брок Нельсон (56). У "Миннесоты" отличился Райан Хартман (46).
Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин стал автором двух голевых передач. В активе нападающего теперь 19 очков (8 голов + 11 передач) в 26 матчах сезона. Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов также отдал голевой пас, на его счету 41 очко (22+19) в 36 играх. Одноклубники Капризова Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин результативными действиями не отметились, а одноклубник Ничушкина Захар Бардаков пропустил встречу из-за травмы.
"Колорадо" (59 очков) одержал пятую победу подряд и возглавляет таблицу Центрального дивизиона, где "Миннесота" (49), прервавшая серию из семи побед, идет третьей.
В следующем матче "Колорадо" примет "Юту Маммот" в ночь на 24 декабря. "Миннесота" в этот же день сыграет дома с "Нэшвилл Предаторз".
В других матчах дня "Даллас Старз" на своем льду обыграл "Торонто Мейпл Лифс" - 5:1 (1:0, 0:0, 4:1), защитник хозяев Илья Любушкин отдал голевую передачу; "Оттава Сенаторз" в гостях победила "Бостон Брюинз" - 6:2 (3:1, 3:1, 0:0), форвард хозяев Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей; "Юта" благодаря голу в овертайме одержала домашнюю победу над "Виннипег Джетс" - 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0), защитник "Маммот" Михаил Сергачев отдал две голевые передачи, в том числе в эпизоде с победной шайбой.
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Демидов набрал два очка в матче НХЛ и вышел в лидеры гонки новичков
07:52
 
