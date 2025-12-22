Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" обыграл "Торонто" в матче НБА, Демин набрал 16 очков
Баскетбол
 
09:00 22.12.2025 (обновлено: 09:41 22.12.2025)
"Бруклин" обыграл "Торонто" в матче НБА, Демин набрал 16 очков
"Бруклин" обыграл "Торонто" в матче НБА, Демин набрал 16 очков
"Бруклин" обыграл "Торонто" в матче НБА, Демин набрал 16 очков
"Бруклин Нетс" одержал победу над "Торонто Рэпторс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 22.12.2025
баскетбол
спорт
егор демин
майкл портер
брэндон ингрэм
бруклин нетс
майами хит
/20251222/basketbol-2063718993.html
"Бруклин" обыграл "Торонто" в матче НБА, Демин набрал 16 очков

Демин набрал 16 очков и помог "Бруклину" обыграть "Торонто" в матче НБА

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал победу над "Торонто Рэпторс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бруклине завершилась победой хозяев со счетом 96:81 (24:18, 25:21, 18:26, 29:16). Самым результативным игроком по итогам матча стал форвард "Бруклина" Майкл Портер, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. У "Торонто" больше всех очков набрал Брэндон Ингрэм (19), а Иммануэл Куикли (17 очков и 10 передач) сделал дабл-дабл.
Разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин провел на паркете 30 минут 24 секунды. За это время он набрал 16 очков, сделал 5 подборов и отдал 3 результативные передачи. Россиянин реализовал 6 из 10 бросков с игры (4 из 8 трехочковых). Показатель полезности Демина составил "+24".
"Бруклин" (8 побед, 19 поражений) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, где "Торонто" (17-13) идет шестым.
В следующем матче "Бруклин" встретится с "Филадельфией Севенти Сиксерс" на паркете соперника в ночь на 24 декабря. "Торонто" в этот же день сыграет с "Майами Хит" в гостях.

Результаты других матчей:

