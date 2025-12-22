"Бруклин" обыграл "Торонто" в матче НБА, Демин набрал 16 очков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал победу над "Торонто Рэпторс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бруклине завершилась победой хозяев со счетом 96:81 (24:18, 25:21, 18:26, 29:16). Самым результативным игроком по итогам матча стал форвард "Бруклина" Майкл Портер, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. У "Торонто" больше всех очков набрал Брэндон Ингрэм (19), а Иммануэл Куикли (17 очков и 10 передач) сделал дабл-дабл.
22 декабря 2025 • начало в 02:00
Разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин провел на паркете 30 минут 24 секунды. За это время он набрал 16 очков, сделал 5 подборов и отдал 3 результативные передачи. Россиянин реализовал 6 из 10 бросков с игры (4 из 8 трехочковых). Показатель полезности Демина составил "+24".
"Бруклин" (8 побед, 19 поражений) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, где "Торонто" (17-13) идет шестым.
В следующем матче "Бруклин" встретится с "Филадельфией Севенти Сиксерс" на паркете соперника в ночь на 24 декабря. "Торонто" в этот же день сыграет с "Майами Хит" в гостях.
Результаты других матчей:
- "Сакраменто Кингз" - "Хьюстон Рокетс" - 125:124 ОТ (30:31, 27:37, 25:23, 30:21, 13:12);
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Милуоки Бакс" - 103:100 (23:29, 25:31, 27:15, 28:25);
- "Вашингтон Уизардс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 113:124 (28:26, 21:43, 37:29, 27:26);
- "Нью-Йорк Никс" - "Майами Хит" - 132:125 (30:37, 36:25, 39:37, 27:26);
- "Атланта Хокс" - "Чикаго Буллз" - 150:152 (38:38, 35:45, 42:33, 35:36).