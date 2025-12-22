Кошмарная серия Овечкина без голов. Россиянин повторит свой худший сезон?

"Вашингтон" второй раз подряд проиграл "Детройту" в матче чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" уступили "Ред Уингз" дважды в течение суток. Лидер "столичных" Александр Овечкин провел очередную игру без результативных действий. Безголевая серия россиянина продлилась до восьми матчей.

Клуб Овечкина теряет позиции

После уверенной победы в матче против "Торонто Мейпл Лифс" (4:0), в котором "Вашингтон Кэпиталз" показал одну из лучших своих игр в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), могло сложиться впечатление, что подопечные Спенсера Карбери вернулись на прежние рельсы и начали выход из кризисной ситуации. Однако в следующей же игре "Вашингтон" вновь обнажил свои проблемы и дома вчистую проиграл "Детройту". "Ред Уингз" уже к середине встречи вели со счетом 4:0, а в оставшуюся часть матча спокойно довели дело до победы. Хоть "Кэпиталз" и три раза поразили ворота "краснокрылых" (из трех голов судьи засчитали только два), но "Детройт" контролировал ситуацию, а под конец игры оформил решающий пятый гол.

Одолевший "столичных" спад пусть прямо сейчас и не достиг той фазы, когда впору бить тревогу, но уже сказался на делах команды. Еще в начале декабря "Вашингтон" был одним из лидеров лиги по многим показателям, а также шел на первых местах в турнирных таблицах Восточной конференции и Столичного дивизиона. Потерпев же пять поражений (три из которых — в основное время) в последних семи матчах и уступив в том числе своим конкурентами "Каролине Харрикейнз", Александр Овечкин и компания утратили былые позиции и оказались в нескольких шагах от вылета из топ-8 конференции и тройки лидеров дивизиона. На Востоке обстановка к концу календарного года заметно обострилась и достигла высокой плотности, где каждая победа или поражение может повлиять на турнирное положение команд.

Во вчерашней игре с "Детройтом" у коллектива Спенсера Карбери не получилось ничего. "Кэпиталз" с первых же минут попали под каток и ничего не смогли поделать с сильным давлением от "Ред Уингз": ни преодолеть нейтральную зону, ни зацепиться за контроль шайбы, ни оказать угрозу чужим воротам. Один из худших матчей в сезоне провел и Овечкин: не забил в седьмой игре подряд и второй раз в этой "регулярке" завершил встречу с показателем полезности "минус 3". "Столичные" имели возможность поиграть в большинстве, но ни одна из двух попыток не принесла никаких результатов. По реализации "лишнего" "Вашингтон" (14,9%) остается одним их худших клубов чемпионата в этом сезоне, из 101 попытки "Кэпс" организовали всего лишь 15 голов в чужие ворота (при этом пропустив четыре раза).

© Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин © Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин

Если в период с середины ноября по начало декабря подопечные Карбери великолепно играли в атаке и уверенно шли в лидирующей группе лиги по числу заброшенных шайб, то в период нового спада дела в атаке у столичной команды заметно ухудшились. В последних семи матчах лишь в двух играх "Кэпиталз" смогли организовать три гола и более.

Спустя почти половину регулярного сезона нельзя не обратить внимание на низкую эффективность среди форвардов "Вашингтона". После первых 35 матчей чемпионата в стане "Кэпс" лишь двое достигли и преодолели отметку в 30 очков: лучший бомбардир команды Том Уилсон (34 очка) и 40-летний Александр Овечкин (31 балл). В остальном показательно, что в топ-5 бомбардиров "Вашингтона" за данный отрезок вошли два защитника — Джейкоб Чикран (28 очков) и Джон Карлсон (27 очков), позади которых расположился центр звена Овечкина Дилан Строум (24 очка).

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

Овечкин повторит свой худший сезон?

Исправить все недочеты и решить все проблемы — особенно когда их так много — за один день невозможно. Тем сложнее было положение "Вашингтона" с учетом того, что "столичным" волей календаря пришлось сыграть все с тем же "Детройтом" менее чем через 24 часа после финальной сирены на "Кэпитал Уан Арены". В рамках очередного бэк-ту-бэк подопечные Карбери вновь встретились с "Ред Уингз", но уже в Детройте. До сегодняшней игры "Кэпс" одержали три победы во вторых матчах в сериях бэк-ту-бэк и потерпели три поражения (одно из них — за пределами основного времени). При этом две последние встречи в подобных сериях завершились в пользу "столичных" со счетом 8:4 (против "Монреаль Канадиенс") и 7:1 (против "Сан-Хосе Шаркс") соответственно.

На вторую подряд игру с "Детройтом" тренерский штаб "Вашингтона" серьезно перетасовал звенья. Так, Овечкин в первой тройке нападения занял позицию правого нападающего, а вместе с ним вышли Коннор Макмайкл и Джастин Сурдиф в роли центрфорварда, а Дилан Строум перешел во второе звено к Тому Уилсону и белорусу Алексею Протасу. Россиянин Иван Мирошниченко, недавно вызванный из фарм-клуба "Кэпиталз", опять оказался в четвертой тройке вместе с Брэндоном Дьюхеймом и Хендриксом Лапьером.

Тем не менее банда Карбери была близка к тому, чтобы выйти на путь исправления. Менее чем за сутки столичный коллектив иначе отнесся к делу и показал куда более качественный и сильный хоккей, чем вчера. "Вашингтон" не просто не уступал "Детройту" по игре, а в некоторых компонентах заметно переигрывал соперника на его же площадке. Это касается в первую очередь атакующих действий, с чем у "Кэпиталз" возникли проблемы в последних матчах. Только за первый период "столичные" почти в три раза перебросали "краснокрылых" (14 бросков в створ ворот против пяти в пользу "Кэпс"). Один только Энтони Бовиллье, которого вывели из звена Александра Овечкина, пять раз угодил в створ ворот канадского ветерана Кэма Тальбо. Но цели достиг другой игрок "Вашингтона".

Этен Фрэнк за пять минут до конца первого периода исполнил классный сольный проход вдоль правого борта, выкатился на ворота и прокинул шайбу опытному голкиперу "Детройта" между щитков. Но еще в самом начале матча "Кэпиталз" получили право на игру в большинстве, и, как и во многих других ситуациях, "лишнего" реализовать не смогли. Эта попытка игры в большинстве оказалась единственной для гостей за весь матч.

"Детройт" же использовал первый же шанс отличиться при игре в формате "5 на 4". В середине матча Лукас Рэймонд отметился мощным броском, с которым не справился Чарли Линдгрен. Пятью минутами позднее "Ред Уингз" и вовсе вышли вперед усилиями Джона Леонарда: старший брат восходящей звезды "Вашингтона" Райана Леонарда, который продолжает восстановление после травмы верхней части тела, забил "столичным" во второй игре подряд.

Подопечные Карбери предприняли уйму попыток спасти матч и, как и в первом периоде, превзошли соперника по броскам в створ, что было обусловлено очевидными причинами. Александр Овечкин без устали стрелял по воротам Тальбо и старался наконец-то забить из своего фирменного офиса, но голкипер "Детройта" справился с каждым броском российского снайпера. Канадцу сегодня забивал только Фрэнк: в середине третьего периода форвард "Вашингтона" снова точно бросил вратарю "Ред Уингз" между ног и оформил дубль.

При счете 2:2 игра перешла в овертайм, где "Кэпиталз" сыграли ужасно. Не создав ни одного момента, гости привезли себе на ровном месте ненужное удаление, и лишь на счастье Дилана Строума его две минуты штрафа "Детройт" реализовать не смог. Впрочем, за 25 секунд до конца овертайма хозяева площадки все-таки оформили победный гол за авторством Морица Зайдера.

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

2:3 — "Вашингтон" потерпел уже шестое поражение в последних восьми матчах чемпионата. В каждой из этих восьми игр Александр Овечкин обошелся без заброшенных шайб. Последний раз российский форвард "Кэпиталз" не забивал в восьми встречах подряд почти два года назад. Столь неудачную серию он оформил в январе 2024 года. В том же сезоне-2023/24 Овечкин установил и личный антирекорд по продолжительности безголевой серии: в ноябре-декабре 2023-го Александр Михайлович не мог забить на протяжении 14 игр. Тот сезон является худшим в карьере Овечкина в НХЛ. Несмотря на то, что наименьшее количество шайб за карьеру россиянин забросил в ковидном розыгрыше-2020/21 (24 гола в 45 матчах), по средней результативности именно сезон-2023/24 стал худшим для капитана "Вашингтона" (31 гол в 79 матчах).

Перед очередным выездом "Кэпиталз" проведут одну игру дома: в среду Овечкин и компания примут "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. Прервет ли наконец Александр Михайлович свою серию?