"Вашингтон" снова уступил "Детройту", Овечкин не забил в восьмой игре кряду
Хоккей
 
00:01 22.12.2025
"Вашингтон" снова уступил "Детройту", Овечкин не забил в восьмой игре кряду
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, детройт ред уингз, александр овечкин, иван мирошниченко
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Детройт Ред Уингз, Александр Овечкин, Иван Мирошниченко
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 декабря 2025 • начало в 21:00
Закончен в OT
Детройт
3 : 2
Вашингтон
28:37 • Лукас Рэймонд
(Axel Sandin Pellikka, Emmitt Finnie)
33:44 • Джон Леонард
(Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп)
64:36 • Мориц Сейдер
(Эндрю Копп, Emmitt Finnie)
14:17 • Этен Франк
(Дилан Строум)
50:22 • Этен Франк
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). В составе "Ред Уингз" шайбы в основное время матча забросили Лукас Рэймонд (29-я минута) и Джон Леонард (34). Автором победного гола в овертайме стал Мориц Зайдер (65). У гостей дубль оформил Этен Фрэнк (15, 51).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот, применил один силовой прием и результативными действиями не отметился. Овечкин продлил личную безголевую серию до восьми матчей. Последний раз форвард "Кэпиталз" не забивал в восьми играх кряду в январе 2024 года в рамках сезона-2023/24. В том же розыгрыше регулярного чемпионата Овечкин установил личный антирекорд по числу игр без голов подряд (14). В 36 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач).
Форвард "Вашингтона" Иван Мирошниченко один раз бросил в створ ворот, заблокировал один бросок и провел один силовой прием.
"Вашингтон" потерпел шестое поражение в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. "Детройт" второй раз подряд обыграл "Кэпиталз" за последние два дня.
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Детройт Ред Уингз, Александр Овечкин, Иван Мирошниченко
 
