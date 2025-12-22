"Вашингтон" снова уступил "Детройту", Овечкин не забил в восьмой игре кряду

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). В составе "Ред Уингз" шайбы в основное время матча забросили Лукас Рэймонд (29-я минута) и Джон Леонард (34). Автором победного гола в овертайме стал Мориц Зайдер (65). У гостей дубль оформил Этен Фрэнк (15, 51).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот, применил один силовой прием и результативными действиями не отметился. Овечкин продлил личную безголевую серию до восьми матчей. Последний раз форвард "Кэпиталз" не забивал в восьми играх кряду в январе 2024 года в рамках сезона-2023/24. В том же розыгрыше регулярного чемпионата Овечкин установил личный антирекорд по числу игр без голов подряд (14). В 36 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач).

Форвард "Вашингтона" Иван Мирошниченко один раз бросил в створ ворот, заблокировал один бросок и провел один силовой прием.