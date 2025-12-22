Клуб Месси запустил продажу фрагментов газона после победы в Кубке MLS

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Интер Майами" начал продавать фрагменты газона домашнего стадиона, сообщается на сайте клуба Главной футбольной лиги (MLS).
В декабре "Интер Майами" на домашнем поле обыграл "Ванкувер Уайткэпс" (3:1) и впервые с момента входа в MLS в 2020 году одержал победу в плей-офф турнира. Стоимость фрагмента газона, на котором состоялся матч, варьируется от 50 до 750 долларов в зависимости от размера и оформления упаковки.
С 2020 года "Интер Майами" выступает на стадионе "Чейз" в Форт-Лодердейле (штат Флорида). Со следующего сезона клуб будет играть на новой арене в Майами, которая будет вмещать 25 тысяч зрителей. С лета 2023-го за клуб выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. Он является рекордсменом по количеству результативных действий в истории команды (50 голов и 35 передач в 53 матчах). Также в составе клуба выступает Луис Суарес, бывший партнер Месси по "Барселоне". Ранее за "Интер Майами" играли Серхио Бускетс и Жорди Альба, которые в декабре объявили о завершении карьеры.