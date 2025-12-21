Рейтинг@Mail.ru
"Вильярреал" — "Барселона": смотреть онлайн матч Ла Лиги 21 декабря
Футбол
Футбол
 
17:05 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/vilyarreal-barselona-smotret-onlayn-2063654932.html
"Вильярреал" — "Барселона": смотреть онлайн матч Ла Лиги 21 декабря
"Вильярреал" — "Барселона": смотреть онлайн матч Ла Лиги 21 декабря - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Вильярреал" — "Барселона": смотреть онлайн матч Ла Лиги 21 декабря
"Барселона" на выезде сыграет против "Вильярреала" встретятся в матче 17-го тура чемпионата Испании. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T17:05:00+03:00
2025-12-21T17:05:00+03:00
футбол
вильярреал
барселона
чемпионат испании по футболу
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979044909_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_e179fe8bf2c7b74138930ab70e1c7c25.jpg
вильярреал, барселона, чемпионат испании по футболу, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Вильярреал, Барселона, Чемпионат Испании по футболу, Анонсы и трансляции матчей

"Вильярреал" — "Барселона": смотреть онлайн матч Ла Лиги 21 декабря

© ФК "Барселона"Ламин Ямаль и Педри
Ламин Ямаль и Педри - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© ФК "Барселона"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Барселона" на выезде сыграет против "Вильярреала" встретятся в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Во сколько начало
Встреча состоится 21 декабря и начнется в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Матч в прямом эфире покажет Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Испании по футболу
21 декабря 2025 • начало в 18:15
Завершен
Вильярреал
0 : 2
Барселона
12‎’‎ • Рафинья (П)
63‎’‎ • Ламин Ямаль
(Френки де Йонг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболВильярреалБарселонаЧемпионат Испании по футболуАнонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
