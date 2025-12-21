Шайба Тарасенко помогла "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) в пользу "Миннесоты". В составе победителей дублем отметился Мэтт Болди (4-я и 11-я минуты), шайбы также забросили Райан Хартман (20) и российский нападающий Владимир Тарасенко (50). У "Эдмонтона" отличились Эндрю Манджапане (14) и Коннор Макдэвид (19).
20 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
03:42 • Мэттью Болди
10:56 • Мэттью Болди
19:52 • Райан Хартман
49:08 • Владимир Тарасенко
58:35 • Нико Штурм
13:35 • Эндрю Манжипан
18:44 • Коннор Макдэвид
Тарасенко также отметился голевой передачей, всего в его активе 19 (7+12) очков в 29 матчах сезона. Ассистировавший ему российский нападающий Яков Тренин заработал 11-й результативный балл (2+9) в своем 36-м матче. Форварды "Уайлд" Кирилл Капризов и Данила Юров очков не набрали, как и нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин.
"Миннесота" (49 очков) одержала седьмую победу подряд и занимает третью строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Эдмонтон" с 40 баллами располагается на третьей позиции в Тихоокеанском дивизионе.