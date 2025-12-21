Шайба Тарасенко помогла "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Миннесота" (49 очков) одержала седьмую победу подряд и занимает третью строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Эдмонтон" с 40 баллами располагается на третьей позиции в Тихоокеанском дивизионе.