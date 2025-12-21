Рейтинг@Mail.ru
Шайба Тарасенко помогла "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
01:40 21.12.2025
Шайба Тарасенко помогла "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
Шайба Тарасенко помогла "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Шайба Тарасенко помогла "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" одержала победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
хоккей
спорт
владимир тарасенко
миннесота уайлд
эдмонтон ойлерз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, владимир тарасенко, миннесота уайлд, эдмонтон ойлерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Владимир Тарасенко, Миннесота Уайлд, Эдмонтон Ойлерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шайба Тарасенко помогла "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

Два очка Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

© Фото : x.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко
Хоккеист Миннесоты Уайлд Владимир Тарасенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : x.com/mnwild
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) в пользу "Миннесоты". В составе победителей дублем отметился Мэтт Болди (4-я и 11-я минуты), шайбы также забросили Райан Хартман (20) и российский нападающий Владимир Тарасенко (50). У "Эдмонтона" отличились Эндрю Манджапане (14) и Коннор Макдэвид (19).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Миннесота
5 : 2
Эдмонтон
03:42 • Мэттью Болди
10:56 • Мэттью Болди
(Квин Хьюс, Матс Цуккарелло)
19:52 • Райан Хартман
(Якоб Миддлтон, Матс Цуккарелло)
49:08 • Владимир Тарасенко
(Яков Тренин)
58:35 • Нико Штурм
(Владимир Тарасенко, Маркус Йоханссон)
13:35 • Эндрю Манжипан
(Эван Бушар, Леон Драйзайтль)
18:44 • Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Зак Хайман)
Тарасенко также отметился голевой передачей, всего в его активе 19 (7+12) очков в 29 матчах сезона. Ассистировавший ему российский нападающий Яков Тренин заработал 11-й результативный балл (2+9) в своем 36-м матче. Форварды "Уайлд" Кирилл Капризов и Данила Юров очков не набрали, как и нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин.
"Миннесота" (49 очков) одержала седьмую победу подряд и занимает третью строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Эдмонтон" с 40 баллами располагается на третьей позиции в Тихоокеанском дивизионе.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Дубль и победный буллит Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию"
Вчера, 23:35
 
ХоккейСпортВладимир ТарасенкоМиннесота УайлдЭдмонтон ОйлерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
