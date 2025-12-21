https://ria.ru/20251221/openda-2063582432.html
"Ювентус" одержал победу над "Ромой" в матче Серии А
"Ювентус" одержал победу над "Ромой" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Ювентус" одержал победу над "Ромой" в матче Серии А
"Ювентус" обыграл "Рому" в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T01:12:00+03:00
2025-12-21T01:12:00+03:00
2025-12-21T01:12:00+03:00
футбол
спорт
лоис опенда
ювентус
рома
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063582290_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68cfc679820b1ec412d9a271de957e5e.jpg
/20251220/apl-2063574377.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063582290_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_8a78cc9f8345736c68ae1acc6b0422ec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лоис опенда, ювентус, рома, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Лоис Опенда, Ювентус, Рома, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Ювентус" одержал победу над "Ромой" в матче Серии А
Первый гол Опенда в Серии А помог "Ювентусу" одержать победу над "Ромой"