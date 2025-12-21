Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" одержал победу над "Ромой" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Футбол
 
01:12 21.12.2025
"Ювентус" одержал победу над "Ромой" в матче Серии А
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Ювентус" обыграл "Рому" в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Франсишку Консейсан (44-я минута) и Лоис Опенда (70). У "Ромы" отличился Томмазо Бальданци (75). Арендованный у "Лейпцига" летом Опенда впервые забил за туринцев в Серии А.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
20 декабря 2025 • начало в 22:45
Завершен
Ювентус
2 : 1
Рома
44‎’‎ • Франсишку Консейсау
(Андреа Камбиасо)
70‎’‎ • Лои Опенда
(Уэстон Маккенни)
75‎’‎ • Томмазо Балданци
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ювентус", набрав 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Рома" (30) располагается на четвертой строчке.
В следующем матче "Ювентус" 27 декабря сыграет в гостях с "Пизой", двумя днями позднее "Рома" примет "Дженоа".
В другом матче "Лацио" дома сыграл вничью с "Кремонезе" со счетом 0:0.
