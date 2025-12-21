Рейтинг@Mail.ru
"Монако" с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу
Футбол
 
19:42 21.12.2025
"Монако" с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу
"Монако" с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Монако" с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу
"Монако", в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, на выезде обыграл "Осер" в матче 1/32 Кубка Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
футбол
спорт
александр головин
монако
осер
кубок франции по футболу
"Монако" с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу

"Монако" с Головиным в составе обыграл "Осер" в матче Кубка Франции по футболу

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Монако", в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, на выезде обыграл "Осер" в матче 1/32 Кубка Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Осере, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Мика Биерет (8-я и 74-я минуты). У "Осера" отличился Ассан Диуссе (29, пенальти).
Кубок Франции
21 декабря 2025 • начало в 16:45
Завершен
Осер
1 : 2
Монако
29‎’‎ • Ассан Диуссе (П)
08‎’‎ • Мика Биерит
74‎’‎ • Мика Биерит
Календарь Турнирная таблица История встреч
Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте встречи.
Соперник "Монако" в следующей стадии определится позднее путем жеребьевки.
