"Монако" с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу
"Монако" с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Монако" с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу
"Монако", в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, на выезде обыграл "Осер" в матче 1/32 Кубка Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
