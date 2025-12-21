Три очка Косолапова принесли "Сибири" победу над "Амуром" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). В составе "Сибири" шайбы забросили Вячеслав Лещенко (19-я минута), Егор Аланов (29) и Антон Косолапов (31, 60). У "Амура" отличились Ярослав Лихачев (37) и Александр Гальченюк (47).
21 декабря 2025 • начало в 13:30
Завершен
18:35 • Владислав Лещенко
28:17 • Егор Аланов
(Anton Kosolapov, Тэйлор Бек)
30:34 • Anton Kosolapov
59:43 • Anton Kosolapov
(Семен Кошелев, Даниил Валитов)
36:57 • Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Егор Рыков)
46:09 • Алекс Гальченюк
23-летний Косолапов отметился в матче также результативной передачей. Форвард присоединился к "Сибири" в конце ноября в результате обмена. В семи играх за новую команду он набрал 13 (7+6) очков.
Гальченюк набрал 100 (45 голов + 55 передач) очков в КХЛ. На достижение результата 31-летнему форварду понадобилось 155 игр.
"Сибирь" (30 очков) занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, где "Амур" (34) идет седьмым.
В следующем матче "Сибирь" примет екатеринбургский "Автомобилист" 23 декабря. "Амур" в этот же день сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" на льду соперника.