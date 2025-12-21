Рейтинг@Mail.ru
Три очка Косолапова принесли "Сибири" победу над "Амуром" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Хоккей
 
16:05 21.12.2025
Три очка Косолапова принесли "Сибири" победу над "Амуром" в матче КХЛ
Три очка Косолапова принесли "Сибири" победу над "Амуром" в матче КХЛ
Новосибирская "Сибирь" одержала победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
сибирь, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Сибирь, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Три очка Косолапова принесли "Сибири" победу над "Амуром" в матче КХЛ

Дубль Косолапова принес "Сибири" победу над "Амуром" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). В составе "Сибири" шайбы забросили Вячеслав Лещенко (19-я минута), Егор Аланов (29) и Антон Косолапов (31, 60). У "Амура" отличились Ярослав Лихачев (37) и Александр Гальченюк (47).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 декабря 2025 • начало в 13:30
Завершен
Сибирь
4 : 2
Амур
18:35 • Владислав Лещенко
(Чейз Приски, Максим Сушко)
28:17 • Егор Аланов
(Anton Kosolapov, Тэйлор Бек)
30:34 • Anton Kosolapov
(Чейз Приски, Тэйлор Бек)
59:43 • Anton Kosolapov
(Семен Кошелев, Даниил Валитов)
36:57 • Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Егор Рыков)
46:09 • Алекс Гальченюк
(Илья Талалуев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
23-летний Косолапов отметился в матче также результативной передачей. Форвард присоединился к "Сибири" в конце ноября в результате обмена. В семи играх за новую команду он набрал 13 (7+6) очков.
Гальченюк набрал 100 (45 голов + 55 передач) очков в КХЛ. На достижение результата 31-летнему форварду понадобилось 155 игр.
"Сибирь" (30 очков) занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, где "Амур" (34) идет седьмым.
В следующем матче "Сибирь" примет екатеринбургский "Автомобилист" 23 декабря. "Амур" в этот же день сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" на льду соперника.
