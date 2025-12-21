Овечкин занял чистое 20-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 20-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
21 декабря 2025 • начало в 21:00
Закончен в OT
28:37 • Лукас Рэймонд
(Axel Sandin Pellikka, Emmitt Finnie)
33:44 • Джон Леонард
64:36 • Мориц Сейдер
(Эндрю Копп, Emmitt Finnie)
14:17 • Этен Франк
50:22 • Этен Франк
"Вашингтон" гостит у "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1527-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин обошел Райана Сутера и занял чистое 20-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1531 матч).
