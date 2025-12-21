Рейтинг@Mail.ru
Овечкин занял чистое 20-е место в истории по числу матчей в НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:18 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/khokkey-2063703078.html
Овечкин занял чистое 20-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Овечкин занял чистое 20-е место в истории по числу матчей в НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Овечкин занял чистое 20-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 20-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T21:18:00+03:00
2025-12-21T21:18:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059675172_0:124:1080:732_1920x0_80_0_0_a355f1b55c520c984d18d956f455ef27.jpg
/20251220/khokkey-2063577998.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059675172_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_145a4d65aeed8508a566c55097220b14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин занял чистое 20-е место в истории по числу матчей в НХЛ

Овечкин занял чистое 20-е место в истории по числу сыгранных матчей в НХЛ

© Фото : Социальные сети НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Социальные сети НХЛ
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 20-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 декабря 2025 • начало в 21:00
Закончен в OT
Детройт
3 : 2
Вашингтон
28:37 • Лукас Рэймонд
(Axel Sandin Pellikka, Emmitt Finnie)
33:44 • Джон Леонард
(Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп)
64:36 • Мориц Сейдер
(Эндрю Копп, Emmitt Finnie)
14:17 • Этен Франк
(Дилан Строум)
50:22 • Этен Франк
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" гостит у "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1527-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин обошел Райана Сутера и занял чистое 20-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1531 матч).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Овечкин со злости прибил канадца. Русский гигант идет на антирекорд?
20 декабря, 23:25
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала