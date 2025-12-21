Голкипер "Сочи" Самсонов не поехал в Астану на матч с "Барысом"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Голкипер "Сочи" Илья Самсонов не отправился в Астану на первый матч выездной серии команды против "Барыса" из-за болезни, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч против "Барыса" состоится в воскресенье и начнется в 15:00 мск. Всего в рамках выездной серии команда проведет три встречи. 23 декабря сочинцы сыграют с нижегородским "Торпедо", 25 декабря - с череповецкой "Северсталью".
21 декабря 2025 • начало в 15:00
Завершен
05:16 • Semyon Simonov
(Всеволод Логвин, Рейли Уолш)
03:16 • Денис Венгрыжановский
(Ноэль Хофенмайер, Sergei Popov)
04:51 • Даниил Сероух
(Ноэль Хофенмайер, Илья Николаев)
10:24 • Артем Волков
(Макс Эллис, Дмитрий Кагарлицкий)
34:06 • Кэмерон Ли
(Матвей Гуськов, Макс Эллис)
58:41 • Денис Венгрыжановский
(Кэмерон Ли, Sergei Popov)
"Илья Самсонов не поехал на выезд из-за болезни. Пожелаем скорейшего выздоровления нашему вратарю!" - говорится в заявлении.
Бывший голкипер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мейпл Лифс" Самсонов 1 ноября подписал контракт с "Сочи" на два сезона. В текущем сезоне 28-летний вратарь провел 10 игр, в которых отразил 260 бросков и пропустил 25 шайб.
Илья Самсонов перешел в "Сочи" после семи сезонов в НХЛ
1 ноября, 15:56