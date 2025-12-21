Рейтинг@Mail.ru
Голкипер "Сочи" Самсонов не поехал в Астану на матч с "Барысом" - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:38 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/khokkey-2063643643.html
Голкипер "Сочи" Самсонов не поехал в Астану на матч с "Барысом"
Голкипер "Сочи" Самсонов не поехал в Астану на матч с "Барысом" - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Голкипер "Сочи" Самсонов не поехал в Астану на матч с "Барысом"
Голкипер "Сочи" Илья Самсонов не отправился в Астану на первый матч выездной серии команды против "Барыса" из-за болезни, сообщается в Telegram-канале клуба... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T14:38:00+03:00
2025-12-21T14:38:00+03:00
хоккей
спорт
илья самсонов
барыс
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056160137_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_c046028aa5e8a1107180eb9ded941eee.jpg
/20251101/samsonov-2052345546.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056160137_0:39:1024:807_1920x0_80_0_0_cc94e33ddd06a5e13a333f8321745d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, илья самсонов, барыс, торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Илья Самсонов, Барыс, Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Голкипер "Сочи" Самсонов не поехал в Астану на матч с "Барысом"

Голкипер ХК "Сочи" Самсонов пропустит выездную серию клуба в КХЛ из-за болезни

© Соцсети ХК "Сочи"Илья Самсонов
Илья Самсонов - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Соцсети ХК "Сочи"
Илья Самсонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Голкипер "Сочи" Илья Самсонов не отправился в Астану на первый матч выездной серии команды против "Барыса" из-за болезни, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч против "Барыса" состоится в воскресенье и начнется в 15:00 мск. Всего в рамках выездной серии команда проведет три встречи. 23 декабря сочинцы сыграют с нижегородским "Торпедо", 25 декабря - с череповецкой "Северсталью".
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 декабря 2025 • начало в 15:00
Завершен
Барыс
1 : 5
Сочи
05:16 • Semyon Simonov
(Всеволод Логвин, Рейли Уолш)
03:16 • Денис Венгрыжановский
(Ноэль Хофенмайер, Sergei Popov)
04:51 • Даниил Сероух
(Ноэль Хофенмайер, Илья Николаев)
10:24 • Артем Волков
(Макс Эллис, Дмитрий Кагарлицкий)
34:06 • Кэмерон Ли
(Матвей Гуськов, Макс Эллис)
58:41 • Денис Венгрыжановский
(Кэмерон Ли, Sergei Popov)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Илья Самсонов не поехал на выезд из-за болезни. Пожелаем скорейшего выздоровления нашему вратарю!" - говорится в заявлении.
Бывший голкипер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мейпл Лифс" Самсонов 1 ноября подписал контракт с "Сочи" на два сезона. В текущем сезоне 28-летний вратарь провел 10 игр, в которых отразил 260 бросков и пропустил 25 шайб.
Илья Самсонов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Илья Самсонов перешел в "Сочи" после семи сезонов в НХЛ
1 ноября, 15:56
 
ХоккейСпортИлья СамсоновБарысТорпедоКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала