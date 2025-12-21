https://ria.ru/20251221/futbol-2063675554.html
"Црвена Звезда" уволила тренера на фоне слухов о приходе Станковича
"Црвена Звезда" уволила тренера на фоне слухов о приходе Станковича
"Црвена Звезда" уволила тренера на фоне слухов о приходе Станковича
Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" в соцсети Х объявил об отставке Владана Милоевича с поста главного тренера. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
сербия
"Црвена Звезда" уволила тренера на фоне слухов о приходе Станковича
"Црвена Звезда" объявила об отставке Владана Милоевича с поста главного тренера