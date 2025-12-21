Рейтинг@Mail.ru
"Црвена Звезда" уволила тренера на фоне слухов о приходе Станковича
18:13 21.12.2025 (обновлено: 18:16 21.12.2025)
"Црвена Звезда" уволила тренера на фоне слухов о приходе Станковича
"Црвена Звезда" уволила тренера на фоне слухов о приходе Станковича
Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" в соцсети Х объявил об отставке Владана Милоевича с поста главного тренера. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Црвена Звезда" уволила тренера на фоне слухов о приходе Станковича

"Црвена Звезда" объявила об отставке Владана Милоевича с поста главного тренера

Главный тренер ФК "Црвена Звезда" Владан Милоевич
Главный тренер ФК "Црвена Звезда" Владан Милоевич. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" в соцсети Х объявил об отставке Владана Милоевича с поста главного тренера.
Милоевич работал в команде с декабря 2023 года. Под его руководством "Црвена Звезда" провела 106 матчей, одержала 80 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
"Црвена Звезда" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Сербии, отставая от лидирующего "Партизана" на один балл. В Лиге Европы белградцы занимают 17-ю позицию в таблице основного этапа.
Ранее СМИ сообщали, что серб Деян Станкович, который в ноябре был уволен из московского "Спартака", сменит Милоевича на посту главного тренера. Станкович работал в команде с 2019 по 2022 год и выиграл с клубом три чемпионата Сербии и два Кубка страны.
"Реал Сосьедад" Захаряна назначил нового главного тренера
20 декабря, 22:48
"Реал Сосьедад" Захаряна назначил нового главного тренера
20 декабря, 22:48
 
ФутболСпортСербияВладан МилоевичЦрвена Звезда
 
