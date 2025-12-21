Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" разгромила "Хайденхайм" в матче Бундеслиги
Футбол
 
21:40 21.12.2025 (обновлено: 22:27 21.12.2025)
"Бавария" разгромила "Хайденхайм" в матче Бундеслиги
"Бавария" разгромила "Хайденхайм" в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Бавария" разгромила "Хайденхайм" в матче Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" обыграла "Хайденхайм" в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
футбол
спорт
луис диас
гарри кейн
хайденхайм
бавария
бундеслига
/20251221/apl-2063706911.html
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, луис диас, гарри кейн, хайденхайм, бавария, бундеслига
Футбол, Спорт, Луис Диас, Гарри Кейн, Хайденхайм, Бавария, Бундеслига
"Бавария" разгромила "Хайденхайм" в матче Бундеслиги

Лидер Бундеслиги "Бавария" разгромила "Хайденхайм" со счетом 4:0

Эмблема ФК "Бавария" (Мюнхен)
Эмблема ФК Бавария (Мюнхен) - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Эмблема ФК "Бавария" (Мюнхен). Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Хайденхайм" в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Хайденхайме завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, у которых забили Йосип Станишич (15-я минута), Майкл Олисе (32), Луис Диас (86) и Гарри Кейн (90+2).
Бундеслига
21 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Хайденхайм
0 : 4
Бавария
15‎’‎ • Йосип Станишич
32‎’‎ • Майкл Олисе
86‎’‎ • Луис Диас
(Йосип Станишич)
90‎’‎ • Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария" (41 очко) завершила год на первом месте в таблице Бундеслиги. Команда не потерпела ни одного поражения в турнире, опережая идущую второй дортмундскую "Боруссию" на девять очков. "Хайденхайм" (11) занимает предпоследнюю, 17-ю строчку.
В другом матче дня "Майнц" сыграл дома вничью с "Санкт-Паули" - 0:0.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
