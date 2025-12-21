https://ria.ru/20251221/bavariya-2063705716.html
"Бавария" разгромила "Хайденхайм" в матче Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" обыграла "Хайденхайм" в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Лидер Бундеслиги "Бавария" разгромила "Хайденхайм" со счетом 4:0