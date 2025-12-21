Рейтинг@Mail.ru
"Барыс" расторг контракт с получившим травму канадцем
Хоккей
 
13:23 21.12.2025
"Барыс" расторг контракт с получившим травму канадцем
"Барыс" расторг контракт с получившим травму канадцем - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Барыс" расторг контракт с получившим травму канадцем
Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" сообщил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с канадским защитником Тайлером... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
хоккей
спорт
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Барыс" расторг контракт с получившим травму канадцем

Клуб КХЛ "Барыс" расторг контракт с получившим травму канадцем Уотерспуном

© Фото : Соцсети "Барыса"Канадский хоккеист "Барыса" Тайлер Уотерспун
Канадский хоккеист Барыса Тайлер Уотерспун - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Соцсети "Барыса"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" сообщил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с канадским защитником Тайлером Уотерспуном.
Уотерспун выбыл на длительный срок из-за травмы коленного сустава, полученной 31 октября в выездном матче против челябинского "Трактора" (3:6) и требующей оперативного лечения и длительного периода восстановления.
Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.
Уотерспуну 32 года. В текущем сезоне он провел девять матчей в составе "Барыса", не отметившись результативными действиями.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Лада" расторгла контракт с канадским нападающим
16 декабря, 13:32
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
