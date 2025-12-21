https://ria.ru/20251221/barys-2063634978.html
"Барыс" расторг контракт с получившим травму канадцем
"Барыс" расторг контракт с получившим травму канадцем
Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" сообщил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с канадским защитником Тайлером... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Клуб КХЛ "Барыс" расторг контракт с получившим травму канадцем Уотерспуном