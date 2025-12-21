https://ria.ru/20251221/barselona-2063695778.html
"Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче чемпионата Испании
"Барселона" на выезде обыграла "Вильярреал" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Голы Рафиньи и Ямаля помогли "Барселоне" обыграть "Вильярреал" в Ла Лиге