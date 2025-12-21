Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче чемпионата Испании
20:29 21.12.2025
"Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче чемпионата Испании
"Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче чемпионата Испании
"Барселона" на выезде обыграла "Вильярреал" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче чемпионата Испании

Голы Рафиньи и Ямаля помогли "Барселоне" обыграть "Вильярреал" в Ла Лиге

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Барселона" на выезде обыграла "Вильярреал" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Вильярреале, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Рафинья (12-я минута, пенальти) и Ламин Ямаль (63).
Чемпионат Испании по футболу
21 декабря 2025 • начало в 18:15
Завершен
Вильярреал
0 : 2
Барселона
12‎’‎ • Рафинья (П)
63‎’‎ • Ламин Ямаль
(Френки де Йонг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 39-й минуте за грубый подкат с поля был удален защитник хозяев Ренато Вейга.
"Барселона" выиграла восьмой матч кряду в чемпионате и продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 очков. "Вильярреал" прервал серию из шести побед в чемпионате Испании и располагается на четвертом месте с 35 очками.
В следующем матче лиги "Барселона" 3 января на выезде сыграет против "Эспаньола", "Вильярреал" в этот же день в гостях встретится с "Эльче".
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Монако" с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу
Вчера, 19:42
 
Футбол
 
